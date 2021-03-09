Американский телеведущий заразился стафилококком от татуировки на ноге

Как сообщил каскадер в социальных сетях, сейчас он проходит лечение. «Я не заботился о своей татуировке, теперь мне приходится иметь дело с болью от инфекции», — уточнил он.

41-летний экс-звезда Jackass обратился за медицинской помощью из-за стафилококка после того, как недавно сделал татуировку на ноге. По его словам, он виноват в случившемся, так как после нанесения рисунка не заботился о правильном заживании кожи. «Я заслужил это, и это очень больно», — продолжил он.