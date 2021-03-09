Американский телеведущий заразился стафилококком от татуировки на ноге
Фото: picture-alliance.com
Как сообщил каскадер в социальных сетях, сейчас он проходит лечение. «Я не заботился о своей татуировке, теперь мне приходится иметь дело с болью от инфекции», — уточнил он.
41-летний экс-звезда Jackass обратился за медицинской помощью из-за стафилококка после того, как недавно сделал татуировку на ноге. По его словам, он виноват в случившемся, так как после нанесения рисунка не заботился о правильном заживании кожи. «Я заслужил это, и это очень больно», — продолжил он.
Бактерии стафилококка часто присутствуют на коже, не вызывая инфекции. Инфекция развивается, если они проникают под кожу. Это вызывает покраснение, болезненную чувствительность, отекание и иногда жидкие выделения. Человек может заразиться стафилококковой инфекцией через татуировку.
Ранее актриса Дженнифер Энистон раскрыла смысл своей загадочной татуировки «11 11». Артистка очень духовная и считает, что числа — это удача. Число 11 также особенное для нее из-за ее дня рождения и ее собаки Нормана, которая скончалась в 2011 году.
Фото: picture-alliance.com
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