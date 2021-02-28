Амбассадором бренда Рианны впервые стала модель с дварфизмом

Тамера Маклафин стала новым амбассадором бренда нижнего белья Savage x Fenty, принадлежащего Рианне. Это первая в истории бренда модель с дварфизмом — редким заболеванием, при котором пропорции тела сохраняются, но его размеры уменьшаются. Модель поделилась новостью о своей новой роли в соцсетях и опубликовала фото в черном комплекте. Девушка позировала на фоне дивана из кожи, усыпанного купюрами долларов и меховыми подушками. Стены студии также украсили деньги. Тамера также разместила в Сети видео, на котором показала весь процесс съемки для новой рекламной кампании.