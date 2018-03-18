Алсу вынуждена отказаться от четвертого ребенка

Поклонники певицы Алсу восхищены ее семьей и часто намекают любимице, что той неплохо бы родить еще одного малыша. Слухи о беременности артистки возникают с завидным постоянством, и их новая волна возникла после эфира на Love Radio.

В одном из недавних интервью певица обратилась к фанатам. Она опровергла слухи о четвертой беременности и объяснила, почему им не стоит надеяться на пополнение в ее семействе — по крайней мере в ближайшие несколько лет.

«В планах у меня рождения четвертого ребенка нет. Хотя ведь в этом вопросе загадывать нельзя. Обычно я всегда отвечаю: "Как Бог даст, так и будет!" Конечно, если ребенок появится, то буду счастлива. Потому что я люблю детей. Но при этом понимаю, что меня еще меньше будет хватать на нынешних членов семьи! Детки требуют внимания: со старшими нужно обязательно поговорить, сделать уроки, сходить куда-нибудь. Младший просто требует маму все время. Я разрываюсь между ними. К тому же этот год у меня юбилейный. Летом отмечу праздник в кругу друзей, а осенью устрою большой концерт. Это только кажется, что до него еще долго. На самом деле еще вчера нужно было начинать подготовку, чтобы все успеть. Мне предстоит много тяжелой работы. Надеюсь, детишки будут меня морально поддерживать», — цитирует ее «СтарХит».

Сейчас Алсу воспитывает троих детей — 11-летнюю Сафину, 9-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля. Она вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году и, судя по семейным снимкам, счастлива в браке.