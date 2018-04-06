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Фото из Instagram Алсу
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Певица стала гостьей утреннего шоу на Love Radio, где поделилась интересными подробностями личной жизни.

34-летняя Алсу не так давно вышла из продолжительного декретного отпуска — в августе 2016 года у певицы родился третий ребенок. В честь выхода новой песни «Не молчи» Алсу стала гостьей утреннего шоу «Красавцы» на Love Radio, где откровенно рассказала об отношениях с супругом Яном Абрамовым. Например, в начале отношений Ян часто дарил возлюбленной букеты из 101 розы: «Я даже ругала его, говорила, ну приди хотя с одной розочкой». Певица отметила, что ее муж — совершенно непубличный человек, и это для нее очень тяжело: «Когда я выхожу куда-то, он сразу убегает от многочисленных папарацци. В итоге начинаются какие-то слухи о проблемах в семье. Он не любит, когда я выставляю его в Instagram, даже только по праздникам».

Кроме того, Алсу ответила на провокационные вопросы блиц-опроса «Было/не было». Звезда подтвердила, что ревновала своего мужа, даже следила за ним. Кроме того, Алсу не отрицала, что планирует стать мамой в четвертый раз.

Напомним, Алсу вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году. Супруги воспитывают троих детей — 11-летнюю Сафину, 9-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля.

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