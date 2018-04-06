Кроме того, Алсу ответила на провокационные вопросы блиц-опроса «Было/не было». Звезда подтвердила, что ревновала своего мужа, даже следила за ним. Кроме того, Алсу не отрицала, что планирует стать мамой в четвертый раз.

Напомним, Алсу вышла замуж за Яна Абрамова в 2006 году. Супруги воспитывают троих детей — 11-летнюю Сафину, 9-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля.