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Алсу в алом комбинезоне с открытым плечом свела с ума собственного мужа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алсу

Фото: Instagram

Артистка выступила на дне рождения друга и показала фотографии подписчикам. Поклонники Алсу отметили, что невозможно не заметить, как смотрит на нее супруг.

Алсу и Ян Абрамов стали гостями на дне рождения Алексея Чумакова. Для праздника Алсу выбрала алый комбинезон с открытым плечом. В нем она свела с ума собственного мужа, который наблюдал за ее выступлением и смотрел на жену влюбленными глазами.

Стоя сзади сцены, Ян Абрамов не сводил с Алсу глаз. Это заметили все ее подписчики.

Алсу и Ян Абрамов

Фото: Instagram

«Какими глазами смотрит на вас супруг», «Взгляд Яна вместо тысячи слов!», «А взгляд мужа... Любовь, гордость, любование, счастье!», «Как же Ян смотрит на вас влюбленными глазами», «Красотка! А как смотрит муж!», «Как на вас смотрит муж, Алсу! Это дорогого стоит!», — написали в комментариях.

Алсу и Ян Абрамов женаты 14 лет. В интервью Ксении Собчак певица призналась, что была рождена, чтобы создать семью и растить много детей. Также Алсу призналась, что Ян сделал ей предложение руки и сердца всего через месяц после начала их романа. «Это было, как в голливудском фильме», — рассказывала Алсу. У супругов растут трое детей: Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль, которого они никому не показывают.

Фото и видео: Instagram

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