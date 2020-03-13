Алсу в алом комбинезоне с открытым плечом свела с ума собственного мужа

Алсу и Ян Абрамов женаты 14 лет. В интервью Ксении Собчак певица призналась, что была рождена, чтобы создать семью и растить много детей. Также Алсу призналась, что Ян сделал ей предложение руки и сердца всего через месяц после начала их романа. «Это было, как в голливудском фильме», — рассказывала Алсу. У супругов растут трое детей: Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль, которого они никому не показывают.