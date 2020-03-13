Алсу в алом комбинезоне с открытым плечом свела с ума собственного мужа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Алсу и Ян Абрамов стали гостями на дне рождения Алексея Чумакова. Для праздника Алсу выбрала алый комбинезон с открытым плечом. В нем она свела с ума собственного мужа, который наблюдал за ее выступлением и смотрел на жену влюбленными глазами.
Стоя сзади сцены, Ян Абрамов не сводил с Алсу глаз. Это заметили все ее подписчики.
Фото: Instagram
«Какими глазами смотрит на вас супруг», «Взгляд Яна вместо тысячи слов!», «А взгляд мужа... Любовь, гордость, любование, счастье!», «Как же Ян смотрит на вас влюбленными глазами», «Красотка! А как смотрит муж!», «Как на вас смотрит муж, Алсу! Это дорогого стоит!», — написали в комментариях.
Алсу и Ян Абрамов женаты 14 лет. В интервью Ксении Собчак певица призналась, что была рождена, чтобы создать семью и растить много детей. Также Алсу призналась, что Ян сделал ей предложение руки и сердца всего через месяц после начала их романа. «Это было, как в голливудском фильме», — рассказывала Алсу. У супругов растут трое детей: Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль, которого они никому не показывают.
Фото и видео: Instagram
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