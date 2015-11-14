Певица Алсу объяснила, почему скрывает младшего ребенка

Часто в блогах, особенно тех, которые ведут публичные люди, мы можем увидеть фотографии маленьких детей, лица которых скрыты «смайликами» и забавными мордашками. Родители, желая продемонстрировать своего отпрыска, пытаются таким образом защитить его от сглаза. Популярная певица Алсу тоже не показывает лица своего маленького сына Рафаэля, но делает это по другим причинам.

«Мои дети не являются ни частью моей работы, ни частью пиара, поэтому эта тема для меня закрыта. Таково было наше с Яном (бизнесменом Яном Абрамовым, мужем артистки — Прим.ред.) абсолютно продуманное решение, наша очень четкая и неизменная позиция», — рассказала звезда журналу «OK!».

Однако снимки 10-летней Сафины и 8-летней Микеллы регулярно появляются и в блоге певицы, и в журналах. «Я всегда говорила, что начну выходить с ними на публику только тогда, когда они сами этого захотят. И когда они начали появляться со мной на разных мероприятиях, участвовать в концертах, тогда и появились их фото в Сети», — пояснила Алсу.