Алсу показала редкие фото с красавицей мамой в ее день рождения

В комментариях подписчики артистки написали, что мама выглядит будто старшая сестра, и вообще они с Алсу очень внешне похожи.

Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу рассказывала, что родители помогли становлению ее карьеры. «Они разглядели во мне талант и помогали двигаться вперед», — откровенничала Алсу, не скрывая, что связи и деньги отца сыграли решающую роль в ее жизни.

Теперь певица всеми силами продвигает на большую сцену младшую дочь Микеллу. Артистка уже зарегистрировала как товарный знак четыре сценических имени для девочки.