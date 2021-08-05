Алсу показала редкие фото с красавицей мамой в ее день рождения
Алсу не раз отмечала в интервью, что у нее очень крепкая и понимающая семья, а с родителями у нее особая связь. И в день рождения мамы Разии Исхаковны певица показала ее фото.
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Фото: www.instagram.com/alsou_a
Поклонники артистки отметили, что мама у нее невероятно молодая и красивая.
«У любимого мамика сегодня день рождения. Давайте все вместе пожелаем ей крепкого здоровья! Мамочка, спасибо тебе за жизнь, за бессонные ночи, за терпение, мудрость и доброту! Знай, твои 4 детей и 12 внуков очень тебя любят», — трогательно подписала Алсу снимки.
К поздравлениям присоединились Игорь Гуляев, Николай Басков, Наталья Ионова, Анита Цой, Игорь Крутой и другие звездные друзья Алсу.
В комментариях подписчики артистки написали, что мама выглядит будто старшая сестра, и вообще они с Алсу очень внешне похожи.
Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу рассказывала, что родители помогли становлению ее карьеры. «Они разглядели во мне талант и помогали двигаться вперед», — откровенничала Алсу, не скрывая, что связи и деньги отца сыграли решающую роль в ее жизни.
Теперь певица всеми силами продвигает на большую сцену младшую дочь Микеллу. Артистка уже зарегистрировала как товарный знак четыре сценических имени для девочки.
Фото и видео: Instagram
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