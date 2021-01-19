Алсу показала «честные» фото без макияжа и укладки: «В натуральном виде»
Фото: Instagram Алсу
Алсу опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых позирует без макияжа и укладки. На снимках певица улыбается и показывает растрепанные волосы. «В натуральном виде», — написала она.
Фолловеры оценили естественную красоту Алсу и отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет, о чем написали в многочисленных комментариях: «Ого, еще красивее», «Наша красавица!», «Такая хорошенькая! Прям девочка 15-летняя», «Такая нежная 18-летняя девчушка», «Алсу красавица и без макияжа и пластики», «Шикарно выглядите».
Отметим, Алсу часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Некоторые поклонники певицы расстроены тем, что она все меньше похожа на себя, и уверены, что она изменила нос, скулы, увеличила губы и грудь, увлеклась уколами красоты... Сама звезда уверяет, что все у нее естественное. Устав от постоянных слухов и подозрений, Алсу опубликовала в Instagram архивный снимок конца 90-х годов и показала, что практически не изменилась за двадцать лет. «Носик вполне маленький, губки вполне пухленькие, татарские скулы были и тогда. Вот только щеки меня покинули», — подписала она фото. Впрочем, подозревать певицу в том, что она все-таки меняла внешность с помощью специалистов, не перестали.
Фото и видео: Instagram
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