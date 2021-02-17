Алсу честно рассказала о воспитании детей: «У меня есть доступ ко всем страницам»

В интервью порталу Teleprogramma.pro Алсу рассказала какого быть мамой подростков. Безусловно, на 14-летнюю Сафину и 12-летнюю Микеллу социальный сети тоже оказывают влияние. По мнению звезды, ограничить нахождение в интернете практически невозможно, особенно когда в Сети сосредоточена большая часть жизни.

«Что касается соцсетей, то у меня есть доступ ко всем страницам детей. У нас с девочками доверительные отношения», — делится исполнительница. Однако по словам артистки, она еще не вмешивалась в контент, который они производят. Если звездной маме что-то покажется некорректным в публикациях дочерей, то они это обсудят.