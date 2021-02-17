Алсу честно рассказала о воспитании детей: «У меня есть доступ ко всем страницам»
Фото: Instagram / @alsou_a
В интервью порталу Teleprogramma.pro Алсу рассказала какого быть мамой подростков. Безусловно, на 14-летнюю Сафину и 12-летнюю Микеллу социальный сети тоже оказывают влияние. По мнению звезды, ограничить нахождение в интернете практически невозможно, особенно когда в Сети сосредоточена большая часть жизни.
«Что касается соцсетей, то у меня есть доступ ко всем страницам детей. У нас с девочками доверительные отношения», — делится исполнительница. Однако по словам артистки, она еще не вмешивалась в контент, который они производят. Если звездной маме что-то покажется некорректным в публикациях дочерей, то они это обсудят.
В школе девочки учатся хорошо и получают высокие оценки. Алсу делится, что они с ранних лет объясняли наследницам важность образования. Певица рассказывает, что Сафина более усердна в учебе и много читает, а Микелла творческая натура и обожает искусство, хотя и в точных науках она тоже сильна.
«Девочки изучают языки — французский, китайский, английский, испанский, иврит и, конечно, русский. Дополнительно занимаются физикой и математикой», — рассказывает о внеучебных часах дочерей Алсу. Также дочки посещают бальные и латиноамериканские танцы.
Напомним, ранее дочь Алсу Микелла Абрамова рассказала, что подражала звездной маме и пыталась петь, как она.
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Фото: Instagram / @alsou_a