Алла Пугачева в облегающих джинсах и очках лыжника показала, как стильно выглядит даже дома

Дени Байсаров подарил Алле Пугачевой постер с ее изображением, на котором показана обложка ее давнего альбома. На фото певица запечатлена со своей знаменитой прической из 1990-х годов, в стильном жакете и в галстуке.

Гарри и Лиза дружно распаковывали подарок, а Алла Пугачева наблюдала за всеми рядом. То, как в этот момент выглядела народная артистка, не ускользнуло от глаз ее поклонников.

Пугачева показала, что даже дома выглядит модной, стильной и современной. Артистка позировала мужу в облегающих джинсах, длинной широкой рубахе с большой аппликацией на спине и гриндерсах с высоким голенищем. Изюминкой рок-образа Примадонны стали очки лыжника.