Алла Пугачева в облегающих джинсах и очках лыжника показала, как стильно выглядит даже дома
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Дени Байсаров подарил Алле Пугачевой постер с ее изображением, на котором показана обложка ее давнего альбома. На фото певица запечатлена со своей знаменитой прической из 1990-х годов, в стильном жакете и в галстуке.
Гарри и Лиза дружно распаковывали подарок, а Алла Пугачева наблюдала за всеми рядом. То, как в этот момент выглядела народная артистка, не ускользнуло от глаз ее поклонников.
Пугачева показала, что даже дома выглядит модной, стильной и современной. Артистка позировала мужу в облегающих джинсах, длинной широкой рубахе с большой аппликацией на спине и гриндерсах с высоким голенищем. Изюминкой рок-образа Примадонны стали очки лыжника.
Увидев фото, Гарри поинтересовался: «Мама, это было вчера?» На что Пугачева в шутку ответила: «Позавчера».
Подарок внука артистка оценила: «Какой модный пиджак. какой модный галстучек», — похвалила она.
«Прекрасная Алла Борисовна! Долгих лет жизни вам! Восхищаюсь вами и все!», «Какие же прекрасные дети и внук», «Гарри какой сообразительный растет. Мужской ум, тонкий комплимент», — посыпались комментарии.
В последнее время Алла Пугачева с завидной регулярностью демонстрирует модные образы. Так, недавно она прогулялась в зимнем саду в розовом пуховике, а позже примерила яркий головной убор.
Фото и видео: Instagram, Starface