«Красная шапочка»: Пугачева примерила необычный образ с яркой шубой и шляпой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alla_orfey/Instagram
Дизайнер давно дружит с артисткой и часто публикует с ней совместные видео. Гуляев разместил новый ролик с примадонной на своей странице в Instagram.
Певица позирует в зеркале в необычно ярком образе — роскошной изумрудной шубе и красной меховой шляпе. Модельер дополнил аутфит звезды солнечными очками и кожаной сумкой.
Алла Пугачева и Игорь Гуляев
«Как Вам образ? Нам нравится, мы хулиганим», — подписал видео дизайнер.
Поклонники певицы в восторге от экспериментов над ее стилем, а кокетливое видео звезд собрало множество восторженных комментариев. Подписчики отметили, как молодо и свежо выглядит артистка.
Алла Пугачева приостановила свою музыкальную карьеру и полностью посвятила себя воспитанию двойняшек. 8-летние дети примадонны и ее супруга Максима Галкина требуют все больше внимания от звездных родителей. Но иногда исполнительница хита «Миллион алых роз» делегирует заботу о сыне Гарри и дочери Лизе на помощников, и находит время для встреч и посиделок с друзьями.
Фото и видео: Instagram