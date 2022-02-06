«Красная шапочка»: Пугачева примерила необычный образ с яркой шубой и шляпой

Дизайнер давно дружит с артисткой и часто публикует с ней совместные видео. Гуляев разместил новый ролик с примадонной на своей странице в Instagram.

Певица позирует в зеркале в необычно ярком образе — роскошной изумрудной шубе и красной меховой шляпе. Модельер дополнил аутфит звезды солнечными очками и кожаной сумкой.