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«Красная шапочка»: Пугачева примерила необычный образ с яркой шубой и шляпой

72-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников стильными выходами. Певица встретилась со своим другом и дизайнером Игорем Гуляевым, который «приодел» звезду, добавив красок в ее образ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: @alla_orfey/Instagram

Дизайнер давно дружит с артисткой и часто публикует с ней совместные видео. Гуляев разместил новый ролик с примадонной на своей странице в Instagram.

Певица позирует в зеркале в необычно ярком образе — роскошной изумрудной шубе и красной меховой шляпе. Модельер дополнил аутфит звезды солнечными очками и кожаной сумкой.

Алла Пугачева и Игорь Гуляев

«Как Вам образ? Нам нравится, мы хулиганим», — подписал видео дизайнер.

Поклонники певицы в восторге от экспериментов над ее стилем, а кокетливое видео звезд собрало множество восторженных комментариев. Подписчики отметили, как молодо и свежо выглядит артистка.

Алла Пугачева приостановила свою музыкальную карьеру и полностью посвятила себя воспитанию двойняшек. 8-летние дети примадонны и ее супруга Максима Галкина требуют все больше внимания от звездных родителей. Но иногда исполнительница хита «Миллион алых роз» делегирует заботу о сыне Гарри и дочери Лизе на помощников, и находит время для встреч и посиделок с друзьями.

Фото и видео: Instagram

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