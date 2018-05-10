Алла Пугачева в мини-платье воспитывает в детях патриотизм

Вчера, 9 мая, вся страна праздновала День Победы. Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина выбралась вместе к друзьям. Видеозапись прогулки опубликована в блоге главы семьи.

«Вчера замечательно отметили День Победы! Спасибо нашим друзьям Алику и @idadostman, которые устроили у себя чудесный праздник для взрослых и детей», — написал Максим.

В игровой форме дети и их родители прошли военную подготовку, почтили память героев.