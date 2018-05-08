Архивные фото и важные слова: Пугачева, Киркоров, Зара и другие звезды поздравляют с Днем Победы

Сегодня звезды посвящают важные слова современникам, благодарят ветеранов, вспоминают истории своих семей.
«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!!!! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!!! Праздник объединяющий НАС ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!! ПОМНИМ!!!! ЧТИМ!!!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!!!!!!! С ПОБЕДОЙ,Дорогие мои,Хоррошие!!!!», — написал Сергей Безруков.
«Родные, с Великим светлым праздником Победы! Этот день, как и 73 года назад, объединяет не одно поколение россиян, заставляет вновь задуматься о хрупкости и ценности человеческой жизни. События Великой Отечественной Войны навсегда увековечены в наших сердцах, и я надеюсь, мы с особым трепетом передадим чувство благодарности, признательности и безграничного уважения нашим детям и внукам. Ветераны, наши герои, совершили подвиг духа, мужества и силы воли. Сплоченные общей бедой они сражались за Родину, за родных и близких, за наше будущее и настоящее! Спасибо за жизнь и дай Бог им здоровья! Лишь бы не было войны… С Днём Великой Победы!!! Любви! Добра! Света! Мирного чистого неба над головой всем и во все времена!!!», — обратилась Зара.
«Низкий поклон вам , наши великие ВЕТЕРАНЫ !!! Моей бабушки уже нет с нами, но я очень хорошо помню ее рассказы про войну. Про то, как их деревню обстреливали, как они под угрозой для собственной жизни прятали наших раненых солдат и делили с ними последнюю еду. Какие вы смелые и сильные, добрые и мудрые. С праздником великой ПОБЕДЫ», — обратилась Анна Семенович.
«МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Мой дед, Иван Николаевич Николаев, участник штурма Берлина. Светлая память тебе, дедушка Ваня! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!», — показал фото Игорь Николаев под снимком бравого военного с «фамильными» усами.
«Помню, горжусь своей семьей! Дедушка , две моих бабушки Военные хирурги , которые спасли десятки жизней , прошли всю войну ,с первого до последнего дня! С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ НАС», — написала Яна Поплавская.
«Я искала свидетельство о рождении отца. И в архиве нашли вот эту фотографию, моего деда. Я никогда его не видела, он умер от гангрены, пройдя всю войну, после сталинского лагеря... Деда, Спасибо, что Ты Был...», — обратилась Лолита Милявская.
«Дедушка Володя, спасибо тебе!!! Люблю и скучаю. С Днем Победы!!!!», — написала Светлана Бондарчук под старой фотографией.
«Поздравляем с 9 Мая - с Днём Великой Победы - ваших родных и близких. Сегодня 73-я годовщина подвига советского народа всех времен и народов над фашистами», — обратилась Ксения Бородина.
«Мои. Толкалин Василий Яковлевич умер от тяжелого ранения 26 февраля 1945 года. Место захоронения- братское кладбище от деревни Нойс 1км на Унгельдсвальд. Лес Южная опушка. Могила номер 10. Толкалин Иван Яковлевич. Гвардейская истребительная часть 311, противотанковый артиллерийский полк. Убит 23 ноября 1944 года. Место похорон - лес Южный , 300 метров от деревни Аучи Салдуеского района Латвийской ССР.... почти дожили. Почти дошли. Вечная память. С праздником Великой Победы всех», — написала Любовь Толкалина.
«С Днем Победы, друзья! Вахно Никонор Корнеевич. Дубовицкая Мария Ивановна», — вспомнила своих родных Лукерья Ильяшенко.
«Наш любимый дедушка Боря, Борис Павлович, участник самого первого парада Победы 1945 года, человек-легенда, единственный из старшего поколения нашего рода, кто и сегодня принимает поздравления с праздником», — поделилась Виктория Лопырева.
«Не дай Бог никому провожать сыновей, братьев и любимых на фронт. Мирного нам неба над головой и вечная память героям! С Днем Победы!», — написала Екатерина Пескова под фото своих детей в военных костюмах.
Полина Гагарина вспомнила историю своей семьи в рамках проекта, который уже поддержали Лиза Боярская и другие звезды:
Надежда Михалкова вспомнила стихи:
Крест-накрест синие полоски На окнах съежившихся хат. Родные тонкие березки Тревожно смотрят на закат. И пес на теплом пепелище, До глаз испачканный в золе, Он целый день кого-то ищет И не находит на селе... Накинув старый зипунишко, По огородам, без дорог, Спешит, торопится парнишка По солнцу - прямо на восток. Никто в далекую дорогу Его теплее не одел, Никто не обнял у порога И вслед ему не поглядел. В нетопленной, разбитой бане Ночь скоротавши, как зверек, Как долго он своим дыханьем Озябших рук согреть не мог! Но по щеке его ни разу Не проложила путь слеза. Должно быть, слишком много сразу Увидели его глаза. Все видевший, на все готовый, По грудь проваливаясь в снег, Бежал к своим русоголовый Десятилетний человек. Он знал, что где-то недалече, Выть может, вон за той горой, Его, как друга, в темный вечер Окликнет русский часовой. И он, прижавшийся к шинели, Родные слыша голоса, Расскажет все, на что глядели Его недетские глаза (1943 С. Михалков ) С Праздником !
«Если бы объявить минуту молчания по каждому погибшему в этой войне,мир бы молчал 50(!) лет! Эту песню Володи Высоцкого я посвящаю моему отцу и всем живым и мертвым Героям этой страшной войны. Мой отец гвардии майор 45-го авиаполка 16-й водушной армии много сделал для того,чтобы мир был на земле. Слава Героям! С Днем Великой Победы», — написал Александр Буйнов.
Филипп Киркоров опубликовал видео с участием своих детей: «Вот так поздравили ВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 9 мая в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ мои дети, @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov!!!!! Папа сейчас далеко, но дети на боевом посту!!! Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!!»
Екатерина Климова отвела сына на парад и поделилась фотографией оттуда.
«Я не знаю, как говорить о войне, чтобы это было понятно всем. Наверное, понять войну можно только на уровне чувств. Великая Отечественная — это событие, в которое была вовлечена вся страна, каждый наш человек. Она настолько пронзительна, что еt нельзя преподнести как-то иначе, кроме как с великим трепетом, с великой болью. И со своей стороны, я не понимаю людей, пытающихся что-то "переосмыслить", поумничать на эту тему...», — процитировала слова Владимира Абрамовича Этуша Симона Юнусова, бабушка очаровательной дочки Тимати.
«73- я годовщина со Дня Победы!!! Пусть слово «война» останется только историей...», — добавила она.
Фото: instagram