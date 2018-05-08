Архивные фото и важные слова: Пугачева, Киркоров, Зара и другие звезды поздравляют с Днем Победы

«Низкий поклон вам , наши великие ВЕТЕРАНЫ !!! Моей бабушки уже нет с нами, но я очень хорошо помню ее рассказы про войну. Про то, как их деревню обстреливали, как они под угрозой для собственной жизни прятали наших раненых солдат и делили с ними последнюю еду. Какие вы смелые и сильные, добрые и мудрые. С праздником великой ПОБЕДЫ», — обратилась Анна Семенович.

«МОЙ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Мой дед, Иван Николаевич Николаев, участник штурма Берлина. Светлая память тебе, дедушка Ваня! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!», — показал фото Игорь Николаев под снимком бравого военного с «фамильными» усами.

«Помню, горжусь своей семьей! Дедушка , две моих бабушки Военные хирурги , которые спасли десятки жизней , прошли всю войну ,с первого до последнего дня! С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ НАС», — написала Яна Поплавская.

«Я искала свидетельство о рождении отца. И в архиве нашли вот эту фотографию, моего деда. Я никогда его не видела, он умер от гангрены, пройдя всю войну, после сталинского лагеря... Деда, Спасибо, что Ты Был...», — обратилась Лолита Милявская.

«Дедушка Володя, спасибо тебе!!! Люблю и скучаю. С Днем Победы!!!!», — написала Светлана Бондарчук под старой фотографией.

«Поздравляем с 9 Мая - с Днём Великой Победы - ваших родных и близких. Сегодня 73-я годовщина подвига советского народа всех времен и народов над фашистами», — обратилась Ксения Бородина.

«Мои. Толкалин Василий Яковлевич умер от тяжелого ранения 26 февраля 1945 года. Место захоронения- братское кладбище от деревни Нойс 1км на Унгельдсвальд. Лес Южная опушка. Могила номер 10. Толкалин Иван Яковлевич. Гвардейская истребительная часть 311, противотанковый артиллерийский полк. Убит 23 ноября 1944 года. Место похорон - лес Южный , 300 метров от деревни Аучи Салдуеского района Латвийской ССР.... почти дожили. Почти дошли. Вечная память. С праздником Великой Победы всех», — написала Любовь Толкалина.

«С Днем Победы, друзья! Вахно Никонор Корнеевич. Дубовицкая Мария Ивановна», — вспомнила своих родных Лукерья Ильяшенко.

«Наш любимый дедушка Боря, Борис Павлович, участник самого первого парада Победы 1945 года, человек-легенда, единственный из старшего поколения нашего рода, кто и сегодня принимает поздравления с праздником», — поделилась Виктория Лопырева.