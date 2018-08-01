Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе

Длительный отдых на Сардинии, недвижимость на Кипре — в этом году семья Примадонны все больше внимания посвящает Европе. Российские СМИ уверены: это неспроста.

«И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей. Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках», — цитирует Dni.Ru слова знакомого звездной пары.

Подписчики блога Максима Галкина, которые наблюдают за семьей посредством фото и видео, отмечают: в Европе Алла Пугачева буквально расцветает.