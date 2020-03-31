Алла Пугачева показала стильное фото с Владимиром Винокуром

В последнее время Алла Пугачева все чаще радует поклонников своими стильными преображениями. Маленькая модница-дочь и стиляжка-сын помогают ей оставаться молодой и задорной. Но стильной Примадонна была всегда: об этом она напомнила архивной фотографией с Владимиром Винокуром, которую она опубликовала в последний день марта.