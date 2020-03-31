Алла Пугачева показала стильное фото с Владимиром Винокуром
В последнее время Алла Пугачева все чаще радует поклонников своими стильными преображениями. Маленькая модница-дочь и стиляжка-сын помогают ей оставаться молодой и задорной. Но стильной Примадонна была всегда: об этом она напомнила архивной фотографией с Владимиром Винокуром, которую она опубликовала в последний день марта.
«С Днем Рождения, Володя», — написала она.
В этом году Владимир Натанович отмечает 72-летие. По всей видимости, праздник пройдет в узком кругу родных и близких — история с риском заражения коронавирусом, которому подверглись звезды не так давно, еще долго будет в памяти.
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Фото и видео: Instagram
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