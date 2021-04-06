СК начал проверку песни Манижи для «Евровидения»

8 марта во время праздничного шоу на «Первом канале» зрительским голосованием было решено, что на «Евровидение» в 2021 году отправится Manizha. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Певица получила около 40% голосов зрителей. За право выступить на состязании также боролись дуэт #2Маши и группа Therr Maitz.

Девушка появится на сцене с патриотичной песней Russian Woman о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Автора вдохновила современная феминистская повестка дня; например, есть строчки «Тебе уже за 30, привет, а где твои дети?» / Вы в целом красивы, но можете похудеть».

Текст песни не поняли ни политики, ни духовенство, ни россияне. К примеру, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его «бредом». Она поручила запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя, на что телеканал ответил, что готов предоставить все данные.