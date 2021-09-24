Алиса Мон рассказала, как неудачный брак повлиял на ее отношение к мужчинам

Алиса развелась более 20 лет назад, но больше не связала себя официальными узами. Но это не значит, что в ее жизни не было места красивым историям любви. А главное — артистка уверена, что и впереди ее ждет много чувств и эмоций: «Я не теряю надежды на то, что нормальные мужики еще не перевелись. Мне очень хочется в это верить, а уж достанется ли мне в этой жизни настоящий мужчина или нет, другой вопрос. Но мне меньше всего об этом хочется думать и мечтать. Если он должен появиться на моем пути, это обязательно произойдет», — убеждена она.

Сегодня Алиса Мон наслаждается следующей главой своей жизни — получает невероятные эмоции от участия в новом проекте, поддержки любимого сына и не собирается «проводить свою жизнь в ожидании кого-то, как и вешаться на каждого встречного».