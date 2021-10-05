Алиса Аршавина вышла на связь после двух месяцев молчания: «Не знаю, кто я»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @arshavina_alisia_7/Instagram
«Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю...», — написала Алиса на своей странице в Instagram.
Модели требуется дорогостоящая пластическая операция по восстановлению носа, на которую у нее пока нет средств.
Известно, что Андрей Аршавин не общается с экс-супругой и их общей дочерью Есеней.
Напомним, что Алиса и Андрей познакомились, когда оба состояли в отношениях. На тот момент футболист находился в гражданском браке с ведущей Юлией Барановской и воспитывал с ней троих детей. Алиса была замужем за бизнесменом, от которого родила сына и дочь. Спустя полгода после начала отношений влюбленные решили пожениться. Их брак продлился 3 года — в 2019 году Аршавины со скандалом развелись.
Фото и видео: Instagram