Алиса Аршавина вышла на связь после двух месяцев молчания: «Не знаю, кто я»

«Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю...», — написала Алиса на своей странице в Instagram.

Модели требуется дорогостоящая пластическая операция по восстановлению носа, на которую у нее пока нет средств.