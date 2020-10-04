Алина Загитова в роли ведущей ледового шоу вызвала неоднозначную реакцию у публики

Некоторые фанаты «Ледникового периода» отказались принимать фигуристку и даже собираются бойкотировать шоу, пока ее не заменят на другую ведущую. В официальном аккаунте проекта в Инстаграм появилось много негативных откликов на работу Загитовой.

«Ведущая которая говорит с ужасной кашей во рту да ещё и с сильным «акцентом» — ее надо было в судьи, но никак не ведущей», «С такой соведущей не хочется смотреть... Я лично не буду... Му-му...», «Ну куда лезть то в ведущие?Пустая девочка внутри абсолютно», — пишут те, кому не понравилась Алина в роли ведущей.

Но поклонники Загитовой напротив очень довольны ее работой на «Первом» канале: «Алина - украшение любого мероприятия», «Алина - главное украшение программы!», «Ну наконец- то! С нетерпением ждали, когда же сможем увидеть свою Алину в этом телешоу», — оставляют комментарии поклонники фигуристки.

Вступился за свою коллегу и Алексей Ягудин. Фигуристу очень не понравились едкие комментарии критиков Алины: «Когда будете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте», — жестко ответил недоброжелателям спортсмен.

Новый сезон проекта «Ледниковый период» стартовал на «Первом» 3 октября. На этот раз в шоу принимают участие такие звезды как Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Ирина Пегова, Влад Соколовский и другие. Чледнами жюри стали Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Сергей Лазарев, Елена Исинбаева и Алексей Мишин. В этом сезоне на протяжении 4 выпусков не будет выбывать ни одна пара.