Алика Смехова показала архивные фото с младшим сыном-красавцем в день его рождения

Алика Смехова не слишком часто делится фотографиями с сыновьями, предпочитая не афишировать частную жизнь. Однако сегодня она поделилась с поклонниками архивными фотографиями со своим младшим сыном Макаром в честь его дня рождения. Мальчику исполнилось 14 лет.

«14 лет назад, в такой же ясный ноябрьский день, на свет появился мой младший сын Макар. Пусть тебе сопутствуют удача и любовь, покоряй вершины знаний и найди свое место в жизни», — с теплотой пишет артистка.