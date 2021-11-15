Алика Смехова показала архивные фото с младшим сыном-красавцем в день его рождения
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Фото: @alika_smekhova
Алика Смехова не слишком часто делится фотографиями с сыновьями, предпочитая не афишировать частную жизнь. Однако сегодня она поделилась с поклонниками архивными фотографиями со своим младшим сыном Макаром в честь его дня рождения. Мальчику исполнилось 14 лет.
«14 лет назад, в такой же ясный ноябрьский день, на свет появился мой младший сын Макар. Пусть тебе сопутствуют удача и любовь, покоряй вершины знаний и найди свое место в жизни», — с теплотой пишет артистка.
Накануне Смехова также выложила фотографию с повзрослевшим старшим сыном. Артему уже исполнился 21 год, и он вырос настоящим красавцем —– поклонники певицы засыпали его комплиментами.
«Время, проведенное с сыном, бесценно. Безусловная любовь», — написала Смехова.
Несмотря на то, что сыновей Смехова воспитывает сама, она находит время, чтобы дать им лучшее образование. Оба сына ездили в лагерь в США, чтобы практиковать английский язык.
«Я с Макаром лечу в Нью-Йорк, отвожу его в лагерь, где несколько лет назад был мой старший сын и получал там прекрасную практику в разговорном английском языке», — писала Смехова, отправляясь в лагерь с младшим сыном.
Фото: Instagram, Global Look press