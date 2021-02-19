Ксения Алферова честно рассказала о браке: «Он моя защита и опора»
Фото: Instagram / @ksenialferova
46-летняя Ксения Алферова уж е более 20-ти лет счастлива в браке с Егором Бероевым. Пара воспитывает 13-летнюю дочь Евдокию. В интервью в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» актриса рассказала о секретах долгого и крепкого союза.
Звезда рассказывает, что у женщин, которые хотят выйти замуж за актеров, в приоритете их богатство. По словам Ксении, они с супругом не миллионеры и зарабатывают своим тяжелым трудом. Тем не менее они богаты, ведь у них есть счастливая семья. Алферова старается абстрагироваться от профессии Бероева и воспринимает его как многостороннего и интересного мужчину, иначе они бы давно расстались.
Актриса делится, что главный секрет крепкого союза - правильное распределение ролей. «Егор — мужчина, поэтому в первую очередь он моя защита и опора, а также добытчик. С этими функциями он справляется просто прекрасно. А еще он очень заботливый. Я с ним как за каменной стеной», — рассказывает звезда.
По мнению Ксения, женщина должна быть музой для мужчины, это залог долгих отношений. А еще Алферова старается удивлять супруга и много беседовать на общественно-политическую тематику.
Напомним, что ранее Ксения Алферова очаровала поклонников женственным образом в платье в клетку.
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Фото: Instagram / @ksenialferova