Ксения Алферова честно рассказала о браке: «Он моя защита и опора»

46-летняя Ксения Алферова уж е более 20-ти лет счастлива в браке с Егором Бероевым. Пара воспитывает 13-летнюю дочь Евдокию. В интервью в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» актриса рассказала о секретах долгого и крепкого союза.

Звезда рассказывает, что у женщин, которые хотят выйти замуж за актеров, в приоритете их богатство. По словам Ксении, они с супругом не миллионеры и зарабатывают своим тяжелым трудом. Тем не менее они богаты, ведь у них есть счастливая семья. Алферова старается абстрагироваться от профессии Бероева и воспринимает его как многостороннего и интересного мужчину, иначе они бы давно расстались.