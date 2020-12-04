Ксения Алферова очаровала поклонников женственным образом в платье в клетку

Ксения Алферова показывает в блоге свою жизнь без прикрас — она часто делится фотографиями без макияжа, в простых повседневных образах, но с искренней улыбкой на губах.

За это ее и любят — Алферову считают настоящей. Однако она бывает и элегантной — сегодня в Instagram актрисы появился новый образ в очень стильном красном платье в шотландскую клетку. Милоты фотографии добавляет один из домашних любимцев Алферовой — она обожает животных, и у нее живет много питомцев.

Поклонники засыпали Ксению комплиментами:

«Красота! Всегда вами любуюсь, в любом наряде хороша!», «Шикарная Ксения!», «Нежные объятия», «Душевненько и тепло!», «Ксения, вы такая славная, светлая», «Ксюш, как заманчиво, романтично, красавица ты наша», «Милая Ксюша! Приветствую вас в этом новом прекрасном дне! Не узнала вас сразу. И песик незнакомый. Выглядите чудесно!», «Какая идиллия!», «Какое атмосферное фото! Браво!», «Нежные объятия», «Это уже 4-й домашний питомец и еще есть кто-то?», «Какая же вы красавица, Ксюша!».