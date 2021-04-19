Альфа-Банк рассказал о работе Моргенштерна в организации
Фото: Instagram/@morgen_shtern
Финансово-кредитная организация взяла его на должность директора по работе с молодежью. Руководство утверждало, что певец всерьез намерен посещать офис и заниматься развитием социальных сетей компании, наращивая аудиторию. Банк пообещал, что за работу рэпера не придется краснеть, и поставил ему план привлечь 100 тысяч новых клиентов.
Начинающий маркетолог выпустил ролик «Клип за 10 лямов», в котором открыто рекламировал карту банка. Однако рекламой заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.
После этого в банке заявили, что Алишер не является штатным сотрудником. Очередной скандал разгорелся из-за клипа на песню «Новая волна», где певец в образе молодого католического священника «организовал дискотеку» в Судный день. 17 апреля управление по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве возбудило против рэпера дело за пропаганду запрещенных веществ в клипах «Розовое вино-2» и Family.
В банке решили прокомментировать скандал. «"Найм" селебрити на работу — достаточно частый рекламный ход. Формально никто никого в штат не нанимает. В реальности за этим последует рекламное видео, как блогер "работает" в компании: у нас это видео выйдет уже на этой неделе», — уточнили в организации, пишет KP.Ru.
Фото: Instagram/@morgen_shtern
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