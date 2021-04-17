Алесю Кафельникову заподозрили в беременности

Еще в феврале о беременности модели сообщила одна из тусовщиц начала 2000-х Надя Сказка. Сама Леся тогда высмеяла эту новость. Но ее поклонники все же обратили внимание на то, что Кафельникова для выхода в свет стала выбирать наряды, скрывающие ее фигуру.

Сегодня в сети появилось фото, на котором отчетливо видно, что звезда находится в положении. Журналисты издания StarHit опубликовали снимок, на котором заметно округлившийся живот Алеси.

Напомним, модель встречается с бизнесменом Георгием Петрушиным. Новый бойфренд Алеси давно известен тем, что предпочитает звездных девушек. Мужчина уже пытался строить отношения с несколькими. Среди них Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Анастасия Задорожная и Анфиса Чехова. Удача поклоннику знаменитых красоток пока так и не улыбнулась, как, впрочем, и в случае с Ходченковой. Мужчина дважды делал Светлане предложение руки и сердца — однажды даже публично, прямо на сцене театра, но по какой-то причине, она так и не стала женой Григория.