Алеся Кафельникова поделилась деталями материнства: «Он большой - то, что нам надо»

В пакете оказался светлый комбинезон детской линейки Dior. Подарок благодарная Алеся сразу прокомментировала: «Он большой — то, что нам надо», — призналась она. А супруг и молодой папа, Георгий Петришин, который тоже оказался в кадре, добавил: «Мы реально вещей накупили, а они все маленькие», — поделился он.

Свою личную жизнь супруги оберегают, но в личном аккаунте Instagram, модель и блогер эмоционально описала их отношения: «Мне очень повезло с человеком которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать». И открыла секрет, что «всегда мечтала быть молодой мамой».