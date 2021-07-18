Алеся Кафельникова поделилась деталями материнства: «Он большой - то, что нам надо»
Совсем недавно в сети обсуждали рождение первенца у Алеси Кафельниковой, которое она тщательно скрывала. Молчание прервал папа девушки, известный теннисист Евгений Кафельников. Он объявил, что его теперь официально можно называть дедушкой, но пол ребенка не раскрыл. Детали о малыше, поклонникам удалось узнать почти случайно.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @kafelnikova_a
Во время встречи с друзьями в одном из московских ресторанов, близкая подруга Алеси и дочь пресс-секретаря президента, Лиза Пескова, подарила молодой маме подарок, а распаковку сняла на видео, чтобы словить первые впечатления.
В пакете оказался светлый комбинезон детской линейки Dior. Подарок благодарная Алеся сразу прокомментировала: «Он большой — то, что нам надо», — призналась она. А супруг и молодой папа, Георгий Петришин, который тоже оказался в кадре, добавил: «Мы реально вещей накупили, а они все маленькие», — поделился он.
Свою личную жизнь супруги оберегают, но в личном аккаунте Instagram, модель и блогер эмоционально описала их отношения: «Мне очень повезло с человеком которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать». И открыла секрет, что «всегда мечтала быть молодой мамой».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram