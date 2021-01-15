Алену Водонаеву упрекнули в излишней худобе: «Вы чересчур иссохли»

Большинству подписчиков понравилось, как выглядит Водонаева, и они осыпали ее комплиментами: «Аленка, ты zvezda», «Независимость – наше все!», «Огонь! Ешь, красивая женщина! Простительно!!! Сожжешь лишнее», «Как стильно! Богиня!», «Изгиб бровей», «Вы великолепны», «О, Боже! Во-первых, красивая, во-вторых, смешная, обожаю тебя». Однако среди поклонников знаменитости нашлись и те, кто посчитал, что она перестаралась с похудением: «Алена, вы очень красивая женщина, но, на мой взгляд (мы ровесницы), вы чересчур иссохли. Надо побольше воды. Так уже не совсем красиво», «Излишняя худоба очень старит и возраст прибавляет. Женщина должна выглядеть «сочно», – отметили они в комментариях.

Фото: Instagram alenavodonaeva

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