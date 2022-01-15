Алену Апину выписали из больницы: «Все уже позади»

Причину своей госпитализации певица не назвала, лишь отметила, что у нее нет и не было коронавируса. «Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — рассказывала Алена несколько дней назад.

Сейчас артистка уже находиться дома в окружении близких. Апина опубликовала трогательное обращение к подписчикам, где поблагодарила их за неожиданную поддержку и добрые слова.