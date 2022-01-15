Алену Апину выписали из больницы: «Все уже позади»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @neapina/Instagram
Причину своей госпитализации певица не назвала, лишь отметила, что у нее нет и не было коронавируса. «Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — рассказывала Алена несколько дней назад.
Сейчас артистка уже находиться дома в окружении близких. Апина опубликовала трогательное обращение к подписчикам, где поблагодарила их за неожиданную поддержку и добрые слова.
«Мальчишки и девчонки, моя любимая инстабанда и люди, просто случайно узнавшие о том, что я была в больнице! Я дома, у меня все хорошо. Огромное спасибо за все ваши пожелания, волнения. Для меня это очень ценно. Благодаря и этому тоже я так быстро встала на ноги. Спасибо вам огромное, не волнуйтесь, все уже позади», — сказала певица.
На видео певица выглядит заметно отдохнувшей и вполне здоровой. Поклонники исполнительницы хита «Электричка» рады выздоровлению звезды и желают ей скорейшего возвращения на сцену.
Фото: Instagram