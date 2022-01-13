«Надеюсь, что все будет хорошо»: Алена Апина попала в больницу «с недолеченными болячками»

Ранее Алена Апина рассказывала, что вакцинировалась от ковида. Это случилось год назад. «После первой прививки не было никаких реакций, после второй немного поднялась температура, но это ничто по сравнению с тем, что испытывают люди в больницах. Никаких агитаций в связи с этим я не устраивала, ведь вакцинация — дело каждого, хотя многие СМИ мне предлагали рассказать о моем опыте»,— сообщила певица в интервью «Собеседнику».

А в ноябре она призналась в Instagram, что сделала «улучшенную версию себя» — решилась на пластику. «Домашние радости! Смотрю на себя и радуюсь улучшенной версии самой себя! Во загнула! Ха-ха-ха! Но все равно спасибо», — сказала Апина.