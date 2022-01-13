«Надеюсь, что все будет хорошо»: Алена Апина попала в больницу «с недолеченными болячками»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
«Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказала артистка. И написала в посте: «В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Завтра все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13 число мне в помощь!»
Ранее Алена Апина рассказывала, что вакцинировалась от ковида. Это случилось год назад. «После первой прививки не было никаких реакций, после второй немного поднялась температура, но это ничто по сравнению с тем, что испытывают люди в больницах. Никаких агитаций в связи с этим я не устраивала, ведь вакцинация — дело каждого, хотя многие СМИ мне предлагали рассказать о моем опыте»,— сообщила певица в интервью «Собеседнику».
А в ноябре она призналась в Instagram, что сделала «улучшенную версию себя» — решилась на пластику. «Домашние радости! Смотрю на себя и радуюсь улучшенной версии самой себя! Во загнула! Ха-ха-ха! Но все равно спасибо», — сказала Апина.
Фото: Global Look Press, Instagram Алены Апиной