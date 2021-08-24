Алена Яковлева — о разводе с первым мужем: «Папа ушел к кому-то, а я ушла в никуда»

Наличие общего ребенка не спасло Козакову и Яковлеву от проблем в отношениях: спустя четыре месяца после появления на свет Маши Алена Юрьевна собрала вещи и вместе с девочкой ушла от Кирилла. «Ребенок — это ответственность. Я вышла работать. Он не хотел сниматься в сериалах. Сказал, что лучше на гречке посидит. Он даже пошел на курсы бухгалтеров. Хотя он никакой не бухгалтер, а актер. Мы не больше двух лет были вместе. Я от него ушла, когда дочери Машеньке было всего четыре месяца. Я понимала, что наши отношения ухудшаются с каждым днем. Я очень уставала, падала в обмороки. Он недостаточно мне помогал. У него не было четкого понимания, что такое семья. Он отстранился от воспитания дочери», — рассказала артистка. Только спустя 14 лет актер начал принимать участие в жизни Марии.

На замечание Бориса, что Алена поступила, как и ее отец, когда тот ушел от мамы, актриса отрезала: «Папа ушел к кому-то, а я ушла в никуда». Первое время им с дочкой пришлось жить у подруги, но скоро жизнь наладилась — Алена познакомилась с кинорежиссером Кириллом Мозгалевским. По словам артистки, с первых дней знакомства мужчина буквально окутал ее своей энергетикой: предложил совместное проживание и наладил отношения с дочкой Машей.

Но, несмотря на продолжительность брака в 10 лет, он так и продолжал жить свободой жизнью — то появлялся, то внезапно исчезал: «Он разыскивал библиотеку Ивана Грозного. Такой большой фантазер. Уехал во Францию и немножко сошел с ума. У него появилась там какая-то русская актриса. Он забыл, что у него есть семья. Я задала вопрос: "Давай разводиться?". Он сказал, что я фантазирую. В результате он все равно ушел. Так и должно было быть. Я и хорошее, и плохое заслужила в этой жизни», — заключила Алена Яковлева. В конечном итоге их пути разошлись — актриса всеми силами пыталась спасти отношения, но по итогу муж ушел к другой.