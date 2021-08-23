Алена Яковлева рассказала о предательстве отца: «Это наложило отпечаток на всю мою жизнь»
Алена Яковлева стала гостьей шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1», где рассказала о пережитой психологической травме в самом детстве.
Сводный брат актрисы, Алексей, появился на свет всего через четыре месяца после рождения самой артистки. Актриса Екатерина Яковлева стала любовницей Юрия Яковлева и родила от него ребенка.
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Фото: @ayakovleva_official
Матери Алены очень тяжело далась измена, хотя она старалась не показывать этого ради дочери.
«При всем при этом родители никогда не ругались и не скандалили. Мама говорил, что на папу было очень сложно обижаться — настолько он подкупал своим обаянием. Она была очень сдержанной, и все ее эмоции бушевали внутри. Новость об измене отца стала для матери большим ударом. С тех пор она не спала по ночам и принимала снотворное. Я тогда была маленькой и ничего не понимала. Я только потом осознала, насколько это все было для нее тяжело», — рассказывает Алена.
Сама она воспринимает эту ситуацию как предательство со стороны мужчин, несмотря на то, что спустя годы она не считает Райкину врагом.
«У нас разница в возрасте всего 4,5 месяца. Да, Екатерина Райкина забеременела Лешей, когда моя мама носила меня под сердцем. Я в этот мир пришла в какой-то степени обманутой мужчинами. Наверно, во мне обида и горечь возникли с самого рождения. Это, конечно, наложило отпечаток на всю мою жизнь. Но я никогда не смотрела на Райкину как на разлучницу», — призналась актриса.
Фото: Instagram Алены Яковлевой
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