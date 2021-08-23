Алена Яковлева рассказала о предательстве отца: «Это наложило отпечаток на всю мою жизнь»

Сама она воспринимает эту ситуацию как предательство со стороны мужчин, несмотря на то, что спустя годы она не считает Райкину врагом.

«У нас разница в возрасте всего 4,5 месяца. Да, Екатерина Райкина забеременела Лешей, когда моя мама носила меня под сердцем. Я в этот мир пришла в какой-то степени обманутой мужчинами. Наверно, во мне обида и горечь возникли с самого рождения. Это, конечно, наложило отпечаток на всю мою жизнь. Но я никогда не смотрела на Райкину как на разлучницу», — призналась актриса.