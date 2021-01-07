Алена Водонаева в пиджаке травяного цвета собрала комплименты поклонников

«Травяной пиджак, цвет шикарный», — похвалили Водонаеву за стиль. «Ох, твой доволен не будет, обидится», — решили фанаты. «Эскобар лучше. Алена, опомнись», — призвали они кумира. «Алена, какой же на вас красивый костюм! И этот оттенок зеленого вам изумительно подходит», — сделали ей комплимент. Один из подписчиков спросил, изменяла ли когда-нибудь Водонаева, на что она ответила: «Лет в 18».

Ранее Алена Водонаева в женственном образе очаровала поклонников. На снимке Алена позирует в небесно-голубом атласном платье. Украсила стильный лук инстадива белоснежной сумочкой и сережками с большим жемчугом.

В качестве дополнения к образу девушка надела телесные лилово-голубые колготки. Макияж автора книги «Голая» выполнен в спокойных оттенках. Стилисты бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» слегка подчеркнули яркость ее светлых глаз, добавив в виде акцента черные стрелки, а губы Водонаевой выделили нежно-розовым блеском с глянцевым эффектом.