Алена Водонаева снова оказалась в больнице: что кроется за ее диагнозом

В тот же вечер журналистка отправилась в Москву, где в ходе медицинского обследования установили диагноз «‎транзиторная ишемическая атака». Сейчас Алена находится в больнице под наблюдением специалистов.

Известно, что ранее у звезды уже были проблемы со здоровьем и она пережила микроинсульт. Специально для Passion.ru врач-кардиолог Олег Волков рассказал, в чем кроются причины и опасность данного диагноза. По его словам, «‎микроинсульт или транзиторная ишемическая атака — это нарушение мозгового кровообращения, при котором погибают нервные клетки». Причиной этого явления становятся сильный спазм сосудов из-за скачка давления (либо вверх, либо вниз) и нарушения сердечного ритма. Неоднократные микроинсульты могут привести к очень тяжелым последствиям для здоровья, потому даже при незначительных симптомах заболевания стоит незамедлительно обращаться к врачу.