Алена Водонаева снова оказалась в больнице: что кроется за ее диагнозом
«Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются», — прокомментировала Водонаева произошедшее на своей странице. Они прождали скорую 40 минут, к тому времени речь Алены восстановилась и спал жар, потому врачи посчитали инцидент банальным скачком давления и предложили лишь физраствор. Однако по симптомам девушка поняла, что с ней произошло, и это не связано с диагнозом скорой.
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Фото: Instagram alenavodonaeva
В тот же вечер журналистка отправилась в Москву, где в ходе медицинского обследования установили диагноз «транзиторная ишемическая атака». Сейчас Алена находится в больнице под наблюдением специалистов.
Известно, что ранее у звезды уже были проблемы со здоровьем и она пережила микроинсульт. Специально для Passion.ru врач-кардиолог Олег Волков рассказал, в чем кроются причины и опасность данного диагноза. По его словам, «микроинсульт или транзиторная ишемическая атака — это нарушение мозгового кровообращения, при котором погибают нервные клетки». Причиной этого явления становятся сильный спазм сосудов из-за скачка давления (либо вверх, либо вниз) и нарушения сердечного ритма. Неоднократные микроинсульты могут привести к очень тяжелым последствиям для здоровья, потому даже при незначительных симптомах заболевания стоит незамедлительно обращаться к врачу.
Фото: Instagram alenavodonaeva
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