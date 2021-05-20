5 молодых звезд, которые перенесли микроинсульт — и как его предотвратить

Микроинсульт или транзиторная ишемическая атака — это нарушение мозгового кровообращения, при котором погибают нервные клетки. Если причина «настоящего» инсульта — тромб, нарушающий кровоток в сосудах головного мозга, то микроинсульт возникает вследствие спазма сосудов, резкого повышения или понижения артериального давления, нарушений ритма сердца. Как правило, транзиторная ишемическая атака длится от нескольких минут до суток, после организм самостоятельно восстанавливается без операционного вмешательства. Несмотря на то, что повреждений меньше, чем при обширном инсульте, временное «перекрытие кислорода» может привести к тяжелым последствиям, особенно если оно случается неоднократно.

Кто в группе риска

Ошибочно считать, что только пожилые люди находятся в группе риска. Транзиторная ишемическая атака все чаще наблюдается у пациентов молодого возраста. Основные причины сосудистых патологий — небрежное отношение к своему здоровью, неправильное питание, вредные привычки и стресс. Причиной микроинсульта могут стать и серьезные заболевания: гипертония, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, ожирение, высокий уровень холестерина.

Первые признаки микроинсульта