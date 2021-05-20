5 молодых звезд, которые перенесли микроинсульт — и как его предотвратить
Кто из звезд пережил микроинсульт
Алена Водонаева
Фото: starface
Одна из последних известных «жертв» микроинсульта. 38-летней знаменитости внезапно стало плохо — ее речь стала несвязной и появились сильное головокружение и головная боль. Мама Алены, испугавшись, вызвала дочери скорую, которая и доставила ее в больницу в тяжелом состоянии.
Анна Бузова
Фото: Instagram annabuzova
Годом ранее, в ноябре 2020 года, о том, что перенесла микроинсульт, сообщила и сестра Ольги Бузовой. Болезнь проявилась у нее схожим с Аленой образом: нарушилась речь, появилось онемение в правой половине тела. Анна заявляет, что причиной микроинсульта стал сильный стресс. После выписки из больницы девушка прошла длительную реабилитацию и сейчас чувствует себя хорошо.
Татьяна Буланова
Фото: starface
О нескольких перенесенных на ногах микроинсультах певица сообщила в одном из интервью. Насторожило артистку только онемение в конечностях, которое появилось во время одного из приступов. Диагноз врачи установили только по результатам МРТ.
Эмилия Кларк
Фото: gettyimages
«Матерь драконов» свалилась с микроинсультом в перерыве между съемками в культовом сериале «Игра престолов». На тот момент ей было всего 24 года. Из-за болезни актриса впоследствии перенесла две сложнейшие операции на головном мозге, каждая из которых могла закончиться летальным исходом. Долгое время Эмилия никому не рассказывала о своем диагнозе, чтобы не лишиться роли в шоу и не выглядеть уязвимой перед поклонниками.
Шэрон Стоун
Фото: gettyimages
Звезда «Основного инстинкта» и «Казино» пережила микроинсульт еще в далеком 2001 году, о чем неоднократно рассказывала во многих интервью. Тогда звезде было немногим за 40. И болезнь полностью перевернула жизнь Стоун. Только совсем недавно актриса призналась, что на полное восстановление после заболевания у нее ушли многие годы, и это едва не стоило ей карьеры.
Чем отличается микроинсульт от инсульта
Микроинсульт или транзиторная ишемическая атака — это нарушение мозгового кровообращения, при котором погибают нервные клетки. Если причина «настоящего» инсульта — тромб, нарушающий кровоток в сосудах головного мозга, то микроинсульт возникает вследствие спазма сосудов, резкого повышения или понижения артериального давления, нарушений ритма сердца. Как правило, транзиторная ишемическая атака длится от нескольких минут до суток, после организм самостоятельно восстанавливается без операционного вмешательства. Несмотря на то, что повреждений меньше, чем при обширном инсульте, временное «перекрытие кислорода» может привести к тяжелым последствиям, особенно если оно случается неоднократно.
Кто в группе риска
Ошибочно считать, что только пожилые люди находятся в группе риска. Транзиторная ишемическая атака все чаще наблюдается у пациентов молодого возраста. Основные причины сосудистых патологий — небрежное отношение к своему здоровью, неправильное питание, вредные привычки и стресс. Причиной микроинсульта могут стать и серьезные заболевания: гипертония, сахарный диабет, нарушение ритма сердца, ожирение, высокий уровень холестерина.
Первые признаки микроинсульта
Нарастающая головная боль;
Головокружение;
Тошнота;
Обморок;
Мелькание вспышек перед глазами, ухудшение зрения;
Нарушение координации движений;
Нарушение речи;
Онемение части лица и конечностей;
Внезапные провалы в памяти.
При малейшем подозрении на микроинсульт необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Даже если симптомы отступили и общее самочувствие стало лучше, стоит дождаться врача: приступ может повториться через несколько минут и в более серьезной форме. Часто преходящие нарушения мозгового кровообращения — это первые проявления более серьезной сосудистой патологии, поэтому даже при незначительных признаках лучше провести тщательное обследование у специалиста.
Чтобы предотвратить развитие сосудистых патологий и восстановиться после микроинсульта, необходимо проходить регулярную диагностику у кардиолога, следить за уровнем холестерина, отказаться от алкоголя и табака, восстановить режим сна, чаще давать телу физические нагрузки и не заниматься самолечением.
Фото: globallook, GettyImages, Instagram
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