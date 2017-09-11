Нового мужа Алены Водонаевой ждал сюрприз после росписи.

11 сентября Алена Водонаева вышла замуж за диджея Алексея Косинуса. Влюбленные устроили скромную свадьбу, оказавшись в ЗАГСе вдвоем, чем спровоцировали слухи о том, что все это — пиар и обман. Сегодня в своей колонке для «Лайф» Алена опровергла эту информацию. «Замуж вышла. По-настоящему», — подчеркнула она.

Пара обменялась клятвами в 20:00. Кольцо для своей возлюбленной жених сделал на заказ. «Лично для меня. Скромное, простое, из 20 черных бриллиантов по кругу», — похвасталась она. «Многие в шоу-бизе даже свадебные кольца за бартер умудряются сделать. Вопрос: зачем? Это же символ любви», — добавила она.

Платье, которое уже получило свою порцию критики, невеста покупала в последний момент. «Здесь все просто: какой характер — такое и платье. Важный момент в том, что за хорошее платье надо заплатить. Очень много дизайнеров и брендов, с которыми я дружу и сотрудничаю, предложили сшить и подарить мне платья. Это нормальная практика, но для меня она работает только на съёмки, на дорожки и светские выходы. Мой личный фэншуй заключается в том, что платье должно быть дорогим и за него важно отдать деньги. Ощущения другие, понимаете, девочки? Когда ты дорогая женщина или когда ты женщина по бартеру», — пояснила звезда «Дома-2».

Водонаева призналась, что платье она надела на голое тело: «Я всегда с насмешкой наблюдаю за парочками, которые приезжают в отели перед своими бракосочетаниями с кучей скарба. Мне безумно любопытно, что там у них в куче сумок и пакетов? В моей сумочке, когда мы зашли в отель, было только пять пар разных чулок от Agent Provocateur. Я не успела купить нижнее белье для брачной ночи, поэтому решила, что чулки и красивые туфли вопрос закроют».

«Всегда помните: если вы что-то не успели или в чем-то провинились, чулки и туфли дело сделают. Насчет белья — если вы в обтягивающем свадебном платье, не надевайте под него ничего, чтобы не было видно полосочек и лямок. Хотя, даже если и не в обтягивающем, все равно не надевайте. Надеюсь, никому не надо объяснять, почему?», — делится опытом молодая жена.

Алена не прочь поделиться советами со своими подписчицами. «Читайте меня и прислушивайтесь к моим ценным советам, которые я изредка, но раздаю. Предложение руки, сердца и кое-чего еще получила через полтора месяца после начала отношений. Хотите знать, как так?», — заинтриговала она.

Фото: instagram.com