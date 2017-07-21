35-летняя телеведущая выходит замуж за мужчину своей мечты

После того, как 10 июля в блоге Алены Водонаевой появились видеозаписи и фотографии из ЗАГСа, у поклонников бывшей участницы проекта «Дом-2» не осталось сомнений: она выходит замуж. Сегодня телеведущая подтвердила предположения, рассказав (и показав) фанатам историю своей любви.

«Хотите выйти замуж за мужчину вашей мечты? Спросите меня как! Я умею загадывать желания. Сильно. И всегда жду, когда они исполнятся не проявляя при этом инициативу. Просто сильно хочу. Обратите внимание на дату этого поста. Прошло четыре года, как он мне очень нравился. Прошло полтора месяца как мы были вместе и он сделал мне предложение. 18 06 2017. Есть вопросы?», — гордится она.