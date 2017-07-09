Алексей Комов и Алена Водонаева решили узаконить свои отношения

Сегодня популярная телеведущая Алена Водонаева и ее избранник Алексей Комов, он же диджей Косинус, посетили один из питерских ЗАГСов. Пара не стала скрывать это событие, более того — влюбленные вовсю делились нежными фотографиями в разделе «сториз» своих блогов в Instagram.

Вечер накануне важного события недавно вернувшаяся из романтического путешествия пара провела в поезде, утро они встретили за здоровым завтраком, а позже — отправились в Дворец Бракосочетания №1, где предъявили документы, а затем — спустились по осыпанным розовыми лепестками ступеням.

Судя по наряду, который Алена выбрала для ответственного мероприятия, свадьба еще впереди. «До осени я на вопросы не отвечаю. Хотя и так уже все понятно», — писала Водонаева в своем блоге.