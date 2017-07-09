Алена Водонаева и мужчина ее мечты поделились нежными фотографиями из ЗАГСа
Сегодня популярная телеведущая Алена Водонаева и ее избранник Алексей Комов, он же диджей Косинус, посетили один из питерских ЗАГСов. Пара не стала скрывать это событие, более того — влюбленные вовсю делились нежными фотографиями в разделе «сториз» своих блогов в Instagram.
Вечер накануне важного события недавно вернувшаяся из романтического путешествия пара провела в поезде, утро они встретили за здоровым завтраком, а позже — отправились в Дворец Бракосочетания №1, где предъявили документы, а затем — спустились по осыпанным розовыми лепестками ступеням.
Судя по наряду, который Алена выбрала для ответственного мероприятия, свадьба еще впереди. «До осени я на вопросы не отвечаю. Хотя и так уже все понятно», — писала Водонаева в своем блоге.
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
Поклонники поздравляют пару с важным событием в их жизни.
Накануне, на зависть всем, телеведущая поделилась видеороликом, на которой вся комната заставлена обожаемыми ею пионами. Вероятно, этим красивым жестом очарованный мужчина решил запечатлеть в памяти важный для них обоих день.
Мой хештег #ЯлюблюПионы теперь точно оправдан 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 1.101 ☺️
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
О новом романе Алены поклонники узнали всего месяц назад. «Мое очень заветное и желанное еще с 13 года наконец-то сбылось 1 мая в этом году», — рассказывала она: экс-участница «Дома-2» признавалась, что Алексей всегда был одним из самых сексуальных для нее мужчин.
Фото: instagram.com