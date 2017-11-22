Алена Водонаева жестко раскритиковала Алису Казьмину, которая простила мужу измену.

Прощать измену или нет — на этот непростой вопрос точно есть ответ у Алены Водонаевой. Сегодня она высказала свое мнение по поводу скандального расставания и громкого примирения Андрея Аршавина и Алисы Казьминой.

«Недавно в прессе появилась информация о том, что жена Андрея Аршавина узнав о изменах супруга, бросила его! Сказала — не прощу! Я возрадовалась. Меня гордость обуяла за характер, позицию и самоуважение. Подумала — вот это женщина! Молодец, знает себе цену. Не лохушка и не бледная моль, которая, как большинство представительниц прекрасного пола в подобных ситуациях, прожевала, съела и простила», — сообщила Алена.

«Я не в состоянии понять девушек, которые прощают измены. Я честно пыталась их как-то понять, но не понимаю! Насколько надо реально не любить себя и чувствовать собственную незначительность в этом мире, чтобы дальше смотреть в глаза тому, кто вытирает об тебя ноги. Почему вытирает? Да потому, что если вы об измене узнали — он мудак, не умеющий заметать следы и не ставящий вас ни во что! А если узнали и простили — вы дура! Ни больше не меньше. И не надо мне здесь о мудрости и тд... В другом она проявляется! А не в том, что вы глотаете унижения ... А когда это все еще и публично происходит, то мне стыдно за весь женский род», — пояснила она.

«В общем простила жена Андрея Аршавина и уехала с ним отдыхать на Мальдивы... Что тут сказать, хорошего отдыха», — язвительно отметила Водонаева, которая считает, что женщины, не прощающие измены — королевы на шахматной доске жизни, все остальные — лишь пешки на ней.

Предвкушая возможные упреки в том, что она вмешивается в чужую личную жизнь, Алена заранее отметила: «Раз некоторые женщины публично сообщают глубокие подробности своей частной жизни, этим самым они дают зеленый свет на обсуждение своей семьи. В принципе ничего страшного, я тоже когда-то участвовала в реалити шоу. Правда мне было 20... Когда такое происходит, а тебе уже слегка за 30 это немного странно».

Напомним, что о скандале с изменой и последующим разводом футболиста и его супруги прогремел в середине октября. После ряда противоречивых реплик Алиса сделала официальное заявление: «В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас, это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах», - цитировал ее «СтарХит». Уйти от Аршавина Казьмина собиралась гордо, завив, что материальных претензий к нему не имеет и на алименты подавать не собирается. Но позже все же простила его.