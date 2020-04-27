Алена Водонаева плачет из-за проделок сына и кота во время карантина: «Когда закончится весь этот ужас»
Фото: Instagram Алены Водонаевой
«Скажу честно, когда Богдан не видит, я иногда плачу. Посижу тихо в своем потайном углу, слезы полью, маме позвоню, с котом поговорю и вроде полегче становится. С 13 марта этого года я не видела никаких других людей, кроме сына и курьеров через видеокамеру квартиры. Не думала, что мне, социапату и интроверту будет не хватать простого человеческого общения. Грусть тоска налетает в основном после того — как я только вымою всю квартиру, а сын или кот через полчаса обязательно что-нибудь натворят так, что надо убирать заново. Сейчас например, у меня вся спальня в кошачьей мяте (сухой и мелкой) — Эскобар порвал свою игрушку — мышь с этим наполнением», — пожаловалась она.
«Мой рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хреновее тебя, вытереть сопли, умыть лицо и идти дальше убирать кошачью мяту с паркета, готовить обед, прибрать квартиру, общаться с ребенком и ждать, когда закончится весь этот ужас», — поделилась Алена.
Сын Алены Водонаевой Богдан родился 23 августа 2010 года. С его отцом, Алексеем Малакеевым, звездная мама сохранила хорошие отношения, он активно участвует в воспитании мальчика и часто проводит время с ним.
Фото и видео: Instagram
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