Алена Водонаева плачет из-за проделок сына и кота во время карантина: «Когда закончится весь этот ужас»

«Мой рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хреновее тебя, вытереть сопли, умыть лицо и идти дальше убирать кошачью мяту с паркета, готовить обед, прибрать квартиру, общаться с ребенком и ждать, когда закончится весь этот ужас», — поделилась Алена.

Сын Алены Водонаевой Богдан родился 23 августа 2010 года. С его отцом, Алексеем Малакеевым, звездная мама сохранила хорошие отношения, он активно участвует в воспитании мальчика и часто проводит время с ним.