Королева красоты Алена Титова: «Мне говорили: сейчас мир такой, и если что, не плачь! Но я всем доказала обратное»

Алена, что тебе дала победа в профессиональном конкурсе красоты? Ведь многие офисные сотрудницы отказываются от участия, говоря, что им и так спокойно работается.

Прежде всего это вызов самой себе. Конкурсы красоты, на мой взгляд, очень нужны девушкам. Ведь важно быть не только умной, красивой, уметь общаться с людьми, но и преодолевать любые сложности. А конкурс красоты — та самая сложность: адаптация к новому коллективу, преодоление своей скромности и многое другое. Для каждой — это свой набор.

Ты была морально готова к конкурсу?

«Мисс Офис» — это не первый мой конкурс, а третий, и для меня это было не очень сложно. Кроме того, я человек общительный, в новый коллектив вливаюсь быстро. Единственное, что я понимала, что статус конкурса все-таки не региональный, а международный, соответственно, и конкуренция будет очень сильной. Но я была готова и к этому.

Расскажи, что было самым сложным в конкурсе?

Мне запомнился четвертый день подготовки — это был наш съемочный день. Почему-то он отложился как очень сложный именно морально. Хотя фотография и съемки — это мое хобби, но, видимо, большое количество красивых девушек вокруг не позволило расслабиться, а вызвало некоторое напряжение, все-таки конкуренция чувствовалась. Этот день даже без слез не обошелся. На съемках многое отдаешь, и эмоционально меня чуть-чуть не хватило.

До участия в «Мисс Офис» у тебя были сомнения касательно конкурсов красоты? Если да, то какие? Смогло ли твое участие в «Мисс Офис» изменить отношение к бьюти-состязаниям?

В целом у меня было и есть хорошее отношение к конкурсам. Но далеко не все знакомые, друзья и коллеги верят в их честность. Перед тем, как уехать в Москву на финал, мне говорили: «Ален, мы в тебе не сомневаемся, но сейчас мир такой, если что, не плачь!» Когда я вернулась с победой, у многих на глазах видела слезы радости. Они вновь поверили в мир, справедливость, чудо. Как угодно это назовите, но я видела их лица и слышала их слова; радовалась тому, что могу хоть чуть-чуть повлиять на отношение людей к жизни!