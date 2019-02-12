Королева красоты Алена Титова: «Мне говорили: сейчас мир такой, и если что, не плачь! Но я всем доказала обратное»

Алена, что тебе дала победа в профессиональном конкурсе красоты? Ведь многие офисные сотрудницы отказываются от участия, говоря, что им и так спокойно работается.
Прежде всего это вызов самой себе. Конкурсы красоты, на мой взгляд, очень нужны девушкам. Ведь важно быть не только умной, красивой, уметь общаться с людьми, но и преодолевать любые сложности. А конкурс красоты — та самая сложность: адаптация к новому коллективу, преодоление своей скромности и многое другое. Для каждой — это свой набор.
Ты была морально готова к конкурсу?
«Мисс Офис» — это не первый мой конкурс, а третий, и для меня это было не очень сложно. Кроме того, я человек общительный, в новый коллектив вливаюсь быстро. Единственное, что я понимала, что статус конкурса все-таки не региональный, а международный, соответственно, и конкуренция будет очень сильной. Но я была готова и к этому.
Расскажи, что было самым сложным в конкурсе?
Мне запомнился четвертый день подготовки — это был наш съемочный день. Почему-то он отложился как очень сложный именно морально. Хотя фотография и съемки — это мое хобби, но, видимо, большое количество красивых девушек вокруг не позволило расслабиться, а вызвало некоторое напряжение, все-таки конкуренция чувствовалась. Этот день даже без слез не обошелся. На съемках многое отдаешь, и эмоционально меня чуть-чуть не хватило.
До участия в «Мисс Офис» у тебя были сомнения касательно конкурсов красоты? Если да, то какие? Смогло ли твое участие в «Мисс Офис» изменить отношение к бьюти-состязаниям?
В целом у меня было и есть хорошее отношение к конкурсам. Но далеко не все знакомые, друзья и коллеги верят в их честность. Перед тем, как уехать в Москву на финал, мне говорили: «Ален, мы в тебе не сомневаемся, но сейчас мир такой, если что, не плачь!» Когда я вернулась с победой, у многих на глазах видела слезы радости. Они вновь поверили в мир, справедливость, чудо. Как угодно это назовите, но я видела их лица и слышала их слова; радовалась тому, что могу хоть чуть-чуть повлиять на отношение людей к жизни!
Где и кем ты работаешь? Расскажи об особенностях своей работы, сложностях, достижениях?
Я работаю офис-менеджером в немецкой компании STIHL. Моя работа — это чехарда событий, предугадывание желаний, запросов, способность быть очень скрупулезной ко всем мелочам, организация всех мероприятий компании (от корпоративов до международных конференций). В STIHL я работаю 1,5 года, и больше всего мне запомнился день, когда организовывали конференцию с коллегами из Германии и России. В тот день я работала на всех основных точках: интервьюер, ведущий, ответственный за велкам-зону, переводчик и многое другое. Справиться с этим мероприятием мне помогло главное правило — настрой и любимая музыка. Вот с каким настроем приедут в офис, на площадку, на важную встречу, с таким все и пройдет. Несмотря на ответственность, в тот день я держалась очень достойно, и колоссальную усталость ощутила только по приезду домой. Думаю, что тут меня поймут все те, кто хоть раз в жизни организовывал мероприятия.
Без каких качеств нельзя построить карьеру современной женщине?
Без коммуникабельности однозначно. Какой бы аналитический склад ума ты ни имела, если не умеешь контактировать с окружающим миром, успеха добиться будет очень сложно.
Насколько важна для женщины внешность в построении карьеры? Тебе твоя внешность помогает? Были случаи, когда она тебе мешала?
Красивая девушка сталкивается с проблемами на начальном этапе. Потому что зачастую ее воспринимают только как картинку, не ожидают увидеть большого ума. Конечно, какое-то время приходится доказывать. Но мне внешность никогда не мешала, а, наоборот, помогала.
Расскажи о себе: о семье, друзьях, увлечениях, родном городе.
Я в браке пять лет. Удивительно, что мы с мужем познакомились в Екатеринбурге, хотя мы оба из Шадринска, но ранее там не были знакомы. Нашу семью мы называем «Мама, папа, я — спортивная семья», так как я занималась семь лет спортивной гимнастикой, муж — боксом и рукопашным боем, а сын у нас начинающий дзюдоист. Раньше, когда я училась и занималась спортом, у меня было много друзей, но только время расставило все на свои места. С возрастом понимаешь, что друзей много не бывает. Для себя я делю коллектив на простое общение, проведение досуга и настоящих друзей, которых у меня очень мало.
Я стараюсь по-прежнему заниматься спортом, но непрофессионально. Мне это поднимает настроение. А еще очень люблю мотогонки на льду. Но я не мотогонщик, я больше преданный фанат. И это увлечение у меня появилось из-за любви к немецкому языку. В школе в классе восьмом прочитала в Шадринской газете, что на мотогонки приезжают немецкие гонщики, и решила, что это отличная возможность попрактиковать язык. Я взяла свою подругу, ее парня, и в минус 30 потащила всех на стадион. Стоит сказать, что мои друзья были не в восторге. После мотогонки мне удалось пообщаться с гонщиками, и я стала ждать следующих гонок. И вот уже 10 лет я стараюсь не пропускать соревнования. А как у всех болельщиков, у меня есть любимые спортсмены: Дмитрий Хомицевич (г. Каменск-Уральский) и Эдуард Крысов (г. Шадринск).
Как тебя поддерживали в семье и на работе во время твоего участия в финале?
На работе меня поддерживали все, но в особенности главный бухгалтер, которая меня и отправила на кастинг «Мисс Офис». Ее поддержка мне помогла перед отъездом в Москву, я очень волновалась, и помню, что она сказала: «Алена, не переживай, мы верим в тебя, ты все равно у нас самая лучшая». В тот момент для меня было важно чувствовать, как она переживает за меня и как верит! Конечно же, многие коллеги смотрели трансляцию шоу и болели за меня.
А как тебя встретили в Екатеринбурге после победы?
По приезду я сразу же влилась в работу. В офисе в корпоративной сети компании прочитала, что состоится собрание у генерального директора. Когда я пришла в кабинет, увидела, что на собрание пришли те люди, которые никогда не принимали участие в подобных встречах. Оказалось, что коллектив подготовился, каждый сказал теплые слова, а директор подарил огромную корзину цветов и небольшой подарочек.
Каждый человек старается развиваться. Над чем ты сейчас особенно усиленно работаешь?
Я стала понимать, что мне не хватает вдохновения. Сейчас работаю над тем, чтобы выделить время на свои интересы. Есть очень много дел, которыми я хотела бы заняться, например, я мечтала научиться писать маслом картины. И злюсь сама на себя, что не могу найти время, хотя при этом понимаю, что это просто такая установка, на самом деле время найти можно. Интерес к маслу и картинам не случайный, еще в школе я хотела пойти учиться на дизайнера, но прислушалась к родителям и выбрала экономику, как первое образование.
Как родители отнеслись к участию в конкурсе?
У меня одна мама, и она всегда очень переживает и немного отговаривает от участия в конкурсах. Я понимаю, она тем самым хочет меня уберечь от переживаний и забот. Но я каждый раз обещаю себе и ей больше не участвовать, но в какой-то момент чувствую, что мне это необходимо. Размеренная жизнь — это хорошо, но иногда нужен всплеск эмоций.
Алена, наши читатели ждут несколько лайфхаков красоты от королевы. Есть что-то особенное в твоем арсенале?
При подготовке к финалу я себя ко многому приучила. Все-таки осознание того, что состав участниц очень сильный, дает тебе много энергии и мотивации привить полезные привычки, чтобы стать лучше. Мой главный лайфхак — пить воду. У меня не было такой привычки, и я себя буквально заставила, зато теперь я пью по 5-6 стаканов воды в день. Как итог, настроение становится лучше, кожа ровнее, даже есть меньше хочется. Все так просто — вода!
Что бы ты сказала тем, кто сомневается или боится участвовать в конкурсах красоты?
Я очень сильно всем рекомендую участвовать, потому что даже, если вы не получите эту корону (корона — она одна), вы обязательно приобретете что-то для себя. Я не могу вам сказать, что конкретно, ведь для каждого это свое: новые друзья, откроете новые грани, увидите точки роста. Вы в любом случае останетесь в плюсе!
Напомним, что Алена Титова, офис-менеджер немецкой компании STIHL , получила титул «Мисс Офис — 2018», денежный приз в размере 2 000 000 рублей и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.
Если вам от 20 до 35 лет, если вы работаете в офисе, то можете испытать свои силы в новом сезоне! Для этого вам необходимо сделать один простой шаг: заполнить анкету на сайте проекта. Самые красивые офисные сотрудницы в десятый юбилейный раз сразятся за звание лучшей из лучших в конкурсе «Мисс Офис — 2019», который уже в третий раз пройдет при поддержке Passion.ru. Поспешите! Кастинги для девушек по разным городам России стартуют уже в марте (первый по традиции пройдет в столице).
Фото: из личного архива Алены Титовой; Светлана Наконечная/Passion.ru
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