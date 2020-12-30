Алена Шишкова похвасталась талантливой дочкой-гимнасткой: «Мамина непоседа»
Фото: www.instagram.com/missalena.92/?hl=ru
Алена Шишкова в своем блоге поделилась видео, на котором ее дочка Алиса делает сальто. Дочь Тимати активно занимается танцами и балетом, и часто принимает участие в выступлениях, на которых ее обязательно поддерживает бабушка Симона.
«У кого к концу года осталось столько же энергии? Желаем всем быть такими же веселыми и жизнерадостными, как Лисёнок и герои мультфильма Тролли», — пишет Алена под публикацией.
В комментариях похвалили талантливую девочку:
«Молодец, Алёна, время доче уделяешь», «Вы-молодец! За этот год показали и высокую моду, и воспитание самого умного, самого красивенького, самого лучшего Лисёнка! Пусть в Вашей жизни будет всегда праздник и хорошее настроение, а доченька всё быстрее и быстрее», «Малышка уже совсем большая!», «Дочка сказочная! Будьте счастливы», «Неугомонная!? Молодец», «Мамина непоседа))», « Вы с Лисенком самые яркие и самые классные!», «Как легко она это делает! Какая она умничка у Вас и трудяжка! Счастья , здоровья всем..!».
Ранее милую фотографию с сыном и обоими его детьми опубликовала Симона Юнусова, мать Тимати, которая отметила, насколько похожи дети друг на друга.
Фото и видео: Instagram Алены Шишковой
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