Алена Шишкова похвасталась талантливой дочкой-гимнасткой: «Мамина непоседа»

Алена Шишкова в своем блоге поделилась видео, на котором ее дочка Алиса делает сальто. Дочь Тимати активно занимается танцами и балетом, и часто принимает участие в выступлениях, на которых ее обязательно поддерживает бабушка Симона.

«У кого к концу года осталось столько же энергии? Желаем всем быть такими же веселыми и жизнерадостными, как Лисёнок и герои мультфильма Тролли», — пишет Алена под публикацией.