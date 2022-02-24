Алена Хмельницкая рассказала, почему не торопится замуж после семи лет отношений

Алена Хмельницкая и Александр Синюшин живут вместе восьмой год. Пара обосновалась в загородном доме актрисы. Они много путешествуют, их дети дружат, но мужем и женой становиться не спешат.

«Мы открыто говорим об этом с Александром, — рассказала актриса в интервью. — Я не вижу смысла юридически оформлять отношения. Что это изменит? У меня нет такой потребности, да и у Александра тоже».

Впрочем, ранее Синюшин заявлял, что даже если они и решат с Хмельницкой пожениться, то это будет праздник только для двоих. «Мы уедем куда-нибудь и поженимся. Возможно, только детей с собой возьмем», — говорил он.