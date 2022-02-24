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Алена Хмельницкая рассказала, почему не торопится замуж после семи лет отношений

Алена Хмельницкая больше 20 лет была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. После развода с ним она обрела счастье с бизнесменом Александром Синюшиным. Влюбленные давно живут вместе, но узаконивать свои отношения не торопятся. В интервью Passion.ru актриса раскрыла свою позицию насчет брака.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Хмельницкая и Александр Синюшин

Фото: Starface

Алена Хмельницкая и Александр Синюшин живут вместе восьмой год. Пара обосновалась в загородном доме актрисы. Они много путешествуют, их дети дружат, но мужем и женой становиться не спешат.

«Мы открыто говорим об этом с Александром, — рассказала актриса в интервью. — Я не вижу смысла юридически оформлять отношения. Что это изменит? У меня нет такой потребности, да и у Александра тоже».

Впрочем, ранее Синюшин заявлял, что даже если они и решат с Хмельницкой пожениться, то это будет праздник только для двоих. «Мы уедем куда-нибудь и поженимся. Возможно, только детей с собой возьмем», — говорил он.

Сыну Александра Синюшина, тоже Александру, 16 лет. Дочерям Алены — 27 и 11. Старшая Александра давно живет самостоятельно.

«Когда мы только познакомили детей, Ксюшка была совсем маленькая. Они с Сашей играли. Теперь между ними огромная возрастная пропасть. Но со временем она выровняется», — рассказала Алена Хмельницкая про отношения дочерей и сына своего избранника. Актриса добавила, что вместе они прекрасно проводят время и Александр-младший часто бывает у них в гостях.

Интервью Алены Хмельницкой читайте на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Passion.ru, Instagram, Starface

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