Алена Хмельницкая рассказала, почему не торопится замуж после семи лет отношений
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Фото: Starface
Алена Хмельницкая и Александр Синюшин живут вместе восьмой год. Пара обосновалась в загородном доме актрисы. Они много путешествуют, их дети дружат, но мужем и женой становиться не спешат.
«Мы открыто говорим об этом с Александром, — рассказала актриса в интервью. — Я не вижу смысла юридически оформлять отношения. Что это изменит? У меня нет такой потребности, да и у Александра тоже».
Впрочем, ранее Синюшин заявлял, что даже если они и решат с Хмельницкой пожениться, то это будет праздник только для двоих. «Мы уедем куда-нибудь и поженимся. Возможно, только детей с собой возьмем», — говорил он.
Сыну Александра Синюшина, тоже Александру, 16 лет. Дочерям Алены — 27 и 11. Старшая Александра давно живет самостоятельно.
«Когда мы только познакомили детей, Ксюшка была совсем маленькая. Они с Сашей играли. Теперь между ними огромная возрастная пропасть. Но со временем она выровняется», — рассказала Алена Хмельницкая про отношения дочерей и сына своего избранника. Актриса добавила, что вместе они прекрасно проводят время и Александр-младший часто бывает у них в гостях.
Интервью Алены Хмельницкой читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram, Starface