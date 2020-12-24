Русалка в стиле диско: дочь Алены Хмельницкой примерила яркий образ с розовыми волосами
Фото: www.instagram.com/asha_musica/
26-летняя Александра Кеосаян опубликовала в Instagram фото и видео со своего выступления в клубе. Для выхода на сцену певица выбрала яркий и необычный образ: ярко-розовые длинные волосы, мини-шорты и жакет в пайетках и зебровой расцветки.
«Мам, вчера я была русалкой в стиле диско. Прогуливалась в пайеточных шортах (читай, в трусах), и мне было комфортно. Разрывала танцпол в компании потрясающе светлых людей. Украла очки у @tserevitinov, пока он ел оливье. В итоге решили, что он их мне подарил. Слушала очень "вкусную" музыку вживую. И еще много чего прекрасного, но все я тебе не расскажу», — написала она в блоге.
«Спасибо за такой подробный отчет. Я рада, что вы круто погуляли!», — прокомментировала Алена Хмельницкая.
«Такая разная и в тоже время всегда красивая», «Копия мама», «Фото в очках, ну копия Алена Хмельницкая! Нет, лучше — точно мама!», «Надо же какая красавица!», — прокомментировали подписчики.
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян были женаты 21 год и развелись в 2014 году. В браке у них родились две дочери — Александра и Ксения. Вскоре режиссер ушел к журналисту Маргарите Симоньян. Они растят троих детей: Марьяну, Баграта и Маро. Но отношения они пока не узаконили.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой, Александры Кеосаян, Starface
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