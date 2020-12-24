Русалка в стиле диско: дочь Алены Хмельницкой примерила яркий образ с розовыми волосами

26-летняя Александра Кеосаян опубликовала в Instagram фото и видео со своего выступления в клубе. Для выхода на сцену певица выбрала яркий и необычный образ: ярко-розовые длинные волосы, мини-шорты и жакет в пайетках и зебровой расцветки.

«Мам, вчера я была русалкой в стиле диско. Прогуливалась в пайеточных шортах (читай, в трусах), и мне было комфортно. Разрывала танцпол в компании потрясающе светлых людей. Украла очки у @tserevitinov, пока он ел оливье. В итоге решили, что он их мне подарил. Слушала очень "вкусную" музыку вживую. И еще много чего прекрасного, но все я тебе не расскажу», — написала она в блоге.