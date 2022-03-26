Алена Хмельницкая поделилась принципами здорового образа жизни: «Питаюсь интуитивно»

51-летняя Алена Хмельницкая не перестает поражать своей натуральней красотой и естественностью. Актрису не раз пытались уличить в пластических операциях, однако женщина всегда опровергала какие-либо хирургические вмешательства. В большом интервью Хмельницкая рассказала, что никогда не стремилась поменять что-то в своей внешности. «Порой доходит до смешного. Выложишь в Сеть фото, на котором красиво накрашена и хорошо выглядишь, и начинаются комментарии: «Ну конечно, она тут себе отрезала, тут подрезала»… И это люди не спрашивают, а утверждают», - призналась актриса. Алена Хмельницкая старается вести правильный образ жизни, сообщил 7Дней. Женщина занимается спортом и не сидит на месте. «Да, мне нравится йога. Раньше ко мне домой приходил инструктор, а теперь мы занимаемся онлайн. Иногда я сама делаю набор любимых упражнений», - поделилась актриса.