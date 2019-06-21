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Игорь Петренко, Кристина Бродская, Егор Бероев и другие знаменитости открыли фестиваль экранизаций «Читка»

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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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В Москве стартовал первый фестиваль экранизаций «Читка».

С 20 по 23 июня в здании бывшей Первой Московской мужской гимназии на Волхонке, Москва, проходит первый фестиваль экранизаций «Читка». Его гостями стали Игорь Петренко, Кристина Бродская, Егор Бероев, Владимир Меньшов, Карен Шахназаров, Анна Цуканова-Котт и другие известные люди. Сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, актриса Алена Бабенко, режиссер Владимир Котт, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина оказались в жюри.

«Наш фестиваль призван начать необходимый диалог между литераторами и кинематографистами», - такими словами поприветствовал гостей Егор Бероев, ведущий первой церемонии открытия фестиваля экранизаций «Читка», состоявшейся 20 июня в Москве. Его соведущей стала блестящая актриса Александра Урсуляк.

За «вклад в искусство экранизации» наградили народного артиста, режиссера Глеба Панфилова

Приз за «первый российский блокбастер, снятый по бестселлеру», вручили Владимиру Меньшову за «Ночной Дозор».

Еще один специальный приз получил Генеральный директор, Председатель Правления Киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров за «многолетний вклад в объединение литературы и кино».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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