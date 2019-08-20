Алена Апина накануне 55-летия показала смелое фото с глубоким декольте и призналась, какой подарок ждет от поклонников

23 августа певице Алене Апиной исполнится 55 лет. Артистка прекрасно выглядит, не скрывает свой возраст и признается, что цифра в паспорте не сводит ее с ума.
Накануне дня рождения Апина поделилась с подписчиками красивой фотографией, на которой позирует в стильном платье с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. Смелый наряд подчеркнул шикарные формы певицы.
«Это фото сделала Наташа Галич в мае 2019. Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55. Я не схожу с ума от этого . Не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах. Не бегаю по tv каналам с рассказами о том ,как оно было раньше и как что-то не так сегодня. Я продолжаю жить. И радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить чудесных и ярких людей , гордиться дочерью студенткой и улыбаться отражению в зеркале и выкладывать такие свежие фото! А все остальное- просто цифры, мишура и чьи-то ( не ваши!) правила! Я стану еще счастливее, если вы 23.08 напишите мне несколько слов про Алёну Апину. Это и будет самый лучший подарок», - написала Алена Апина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«В принципе сейчас я вижу перед собой практически ту же Алену Апину #юбочкаизплюша образца 92 года,те же русые кудри,яркие губы и огонек в глазах,а прочее и впрямь просто цифры)»,
«Аленушка с Наступающим, когда я была маленькой девочкой я хотела быть похожей на вас когда выросту, знаете ничего не изменилось я и сейчас хочу так выглядеть в 55 лет»,
«Вы,достойная женщина,не выскочка,несите это и дальше!Успехов,здоровья и СЧАСТЬЯ!!!», - уже начали поздравлять поклонники певицу.
Перед днем рождения Алена с дочерью Ксюшей улетели в Париж. Как рассказывала певица, там они хотели набраться сил перед важными событиями: дочь перед первым учебным годом в вузе, а мать - перед юбилеем.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!