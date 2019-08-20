Алена Апина накануне 55-летия показала смелое фото с глубоким декольте и призналась, какой подарок ждет от поклонников

«В принципе сейчас я вижу перед собой практически ту же Алену Апину #юбочкаизплюша образца 92 года,те же русые кудри,яркие губы и огонек в глазах,а прочее и впрямь просто цифры)»,

«Аленушка с Наступающим, когда я была маленькой девочкой я хотела быть похожей на вас когда выросту, знаете ничего не изменилось я и сейчас хочу так выглядеть в 55 лет»,

«Вы,достойная женщина,не выскочка,несите это и дальше!Успехов,здоровья и СЧАСТЬЯ!!!», - уже начали поздравлять поклонники певицу.

Перед днем рождения Алена с дочерью Ксюшей улетели в Париж. Как рассказывала певица, там они хотели набраться сил перед важными событиями: дочь перед первым учебным годом в вузе, а мать - перед юбилеем.