Алексей Ягудин рассказал, как пережил кризис среднего возраста: «Цифры "бьют" очень сильно»
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Фото: @alexei.yagudin
В беседе с изданием «СтарХит» фигурист Алексей Ягудин, недавно вернувшийся из Африки со съемок экстремального шоу «Звезды в Африке», вспомнил, как он пережил кризис среднего возраста.
Ягудин признался, что возраст не пощадил и его — и в свое время он чувствовал себя не лучшим образом.
«По жизни я оптимист нереальный, но цифры "бьют" очень сильно. В 30 лет на пару часов меня как-то вырубило. В 35 это было уже несколько дней, а в 40 лет депрессия продолжалась уже недели две. Я головой понимал, что у меня все замечательно, все хорошо, но ничего не мог с собой поделать. Именно цифра 40 запала. Не представляю, что будет в 45. А глобально в жизни все замечательно, все есть. Недавно ответил одному из подписчиков, который спросил, чего бы я хотел: "Быстрой смерти без мучений"», — рассказал он.
При этом сам он оценивает свою жизнь как вполне успешную — ему есть, чем гордиться: у Алексея и его супруги Татьяны Тотьмяниной растут две дочери.
«В остальном прямо реально все есть. И деревья сажал, и детей воспитываю, и дом отремонтировал недавно. У меня есть любимая жена, с работой хорошо. Кайф по жизни, а больше не надо ничего».
Фото: Instagram, Global Look Press