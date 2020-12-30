Алексей Воробьев попал в рейтинг самых привлекательных мужчин мира

32-летний российский актер и музыкант Алексей Воробьев попал в список самых привлекательных мужчин 100 MOST BEAUTIFUL FACES LIST, куда вошли 100 самых красивых знаменитостей со всего мира. Воробьев оказался на 33 месте, опередив таких известных красавцев, как Киану Ривз, Дэниэл Рэдклифф, Крис Эванс и другие.

В фильмографии Воробьева — не только известный российский сериал «Деффчонки» с Галиной Боб и Полиной Максимовой, и «Екатерина», но и комедия Стивена Карелла «Космические войска» производства Netflix.

Топ-100 самых привлекательных мужчин мира составляется изданием TC Candler с 1990 года. Рейтинг считается очень престижным и получил мировое признание.

Мужчин из списка самых привлекательных оценивают не по уровню популярности, но по другим критериям, среди которых элегантность, смелость, страсть, уравновешенность, оригинальность, эстетическое совершенство и другие.

Кроме успехов в карьере, Воробьеву есть чем похвастаться в этом году и в личной жизни. Так, его предполагаемая возлюбленная Наталья Зубарева находится в интересном положении, и Алексей готовится стать отцом.