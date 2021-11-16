Сын Любови Полищук Алексей Макаров о своем трудном детстве: «Били и наказывали»

Сын популярной российской актрисы, рожденный в первом браке с советским исполнителем Валерием Макаровым, в подростковом возрасте был отправлен в интернат. Родители Алексея развелись, когда ему было 4 года, мальчик с тех пор не поддерживал контакт с отцом. Матери-одиночке было тяжело одной справляться с ребенком по той причине, что у Любови Полищук на тот момент было большое количество работы.

Сама Полищук долгие годы раскаивалась перед сыном за свой поступок и объясняла его тем, что не видела иного выхода.

Алексей те годы вспоминает без особой радости. Актер рассказал, что подвергался физическому насилию в момент обучения в школе. Однако свою знаменитую мать Макаров ни в чем не винит — он осознает обстоятельства, которые подтолкнули ее на такое решение.

«Прошел там школу жизни: били, наказывали. Но справедливости ради надо сказать, что и я бил. Кто-то, наверное, осудит мою мать за то, что ее ребенок оказался в таком месте, но не я. Актерская профессия диктует свои условия. У мамы была возможность брать меня с собой на каникулы», — делится он в эфире передачи «Однажды…» на телеканале «НТВ».