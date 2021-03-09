Александру Маршалу диагностировали страшную болезнь

Известный музыкант Александр Маршал находится в больнице – ранее его госпитализировали в прединсультном состоянии. Сейчас он лежит в Одинцовской ЦРБ.

Врачи поставили ему предположительный, весьма неутешительный диагноз – вертебро-базилярная недостаточность.

Это очень серьезное заболевание, при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основных артерий.

Несмотря на заверения врачей в том, что ситуацию можно исправить, риски есть – может возникнуть ишемический инсульт. Поклонники очень переживают за своего кумира, состояние которого резко ухудшилось.

Кроме того, музыкант многократно жаловался на состояние своего здоровья, а ранее перенес операцию по удалению позвоночной грыжи.

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