Александра Трусова объяснила причины своих неудач после перехода к Евгению Плющенко
Фото: Instagram/@avtrusova
По итогам короткой программы на мировом состязании лидирует россиянка Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева из РФ занимает третье место, уступив 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Трусова сорвала каскад и находится в рейтинге только на 12 месте.
Одна из ведущих фигуристок мира не сумела чисто откатать далеко не самую сложную для нее программу. Она совершила ошибку на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, которые раньше выполняла без проблем. На привычный высокий уровень спортсменка не может выйти с тех пор, как перешла заниматься в группу к фигуристу Евгению Плющенко.
«Я не справилась со своим волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто», — подчеркнула Трусова. Как пишет KP.Ru, она не стала рассказывать о своей произвольной программе и предпочла отмолчаться на вопрос о том, чем будет удивлять зрителей и соперниц.
Трусова перешла к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе. За ней последовала и ее коллега Алена Косторная. Позже она вернулась к бывшему тренеру и признала, что была неправа.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал тренером сборной России. Он является одним из специалистов, работающих с национальной командой нашей страны. Основным местом работы Плющенко при этом значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.
Фото: Instagram/@avtrusova
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!