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Александра Трусова объяснила причины своих неудач после перехода к Евгению Плющенко

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Александра Трусова

Фото: Instagram/@avtrusova

Российская фигуристка Александра Трусова, которая провалила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме, объяснила, с чем связаны ее неудачи.

По итогам короткой программы на мировом состязании лидирует россиянка Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева из РФ занимает третье место, уступив 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Трусова сорвала каскад и находится в рейтинге только на 12 месте.

Одна из ведущих фигуристок мира не сумела чисто откатать далеко не самую сложную для нее программу. Она совершила ошибку на каскаде тройной лутц — тройной тулуп, которые раньше выполняла без проблем. На привычный высокий уровень спортсменка не может выйти с тех пор, как перешла заниматься в группу к фигуристу Евгению Плющенко.

«Я не справилась со своим волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто», — подчеркнула Трусова. Как пишет KP.Ru, она не стала рассказывать о своей произвольной программе и предпочла отмолчаться на вопрос о том, чем будет удивлять зрителей и соперниц.

Трусова перешла к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе. За ней последовала и ее коллега Алена Косторная. Позже она вернулась к бывшему тренеру и признала, что была неправа.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал тренером сборной России. Он является одним из специалистов, работающих с национальной командой нашей страны. Основным местом работы Плющенко при этом значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.

Фото: Instagram/@avtrusova

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