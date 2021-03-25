Александра Трусова объяснила причины своих неудач после перехода к Евгению Плющенко

«Я не справилась со своим волнением. В последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто», — подчеркнула Трусова. Как пишет KP.Ru, она не стала рассказывать о своей произвольной программе и предпочла отмолчаться на вопрос о том, чем будет удивлять зрителей и соперниц.

Трусова перешла к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе. За ней последовала и ее коллега Алена Косторная. Позже она вернулась к бывшему тренеру и признала, что была неправа.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал тренером сборной России. Он является одним из специалистов, работающих с национальной командой нашей страны. Основным местом работы Плющенко при этом значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.